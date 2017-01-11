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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Kocasına ateş ederken başkasını vurduğu öne sürülen kadının davası

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:01

BURSA (AA) - Bursa'da kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı eşine av tüfeğiyle ateş ederken, başka bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen kadının yargılanmasına başlandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tartıştığı eşi Vural T'ye ateş ederken, 16 yaşındaki Haktan Çete'yi vurduğu iddia edilen Yaprak T. ile tarafların avukatları katıldı.

Yaprak T. duruşmadaki savunmasında, Çete'yi kendisinin değil, tartıştığı eşinin vurduğunu iddia etti.

Olay günü eşinin kendisine bir sevgilisinin olduğunu söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını ve tartışma neticesinde eşinin kendisine vurduğunu anlatan Yaprak T, "Sonra o dışarı çıktı. Ben de o sinirle evde bulunan av tüfeğiyle dışarı çıktım. Sonra eşim üzerime fırladı, bir anda boğuşma yaşandı. Karşılıklı olarak çekiştirirken eşim tüfeği elimden aldı. Daha sonra tüfek patladı. Tüfeği ben ateşlemedim, eşim ateşledi. Çocuğun nasıl öldüğünü görmedim. Amacım korkutmaktı. Tüfekle ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Daha önceki ifadelerinde eşi Yaprak T'nin tüfekle kendisine doğru ateş ettiğini ifade eden Vural T. ise bunu eşinin hamile olması nedeniyle ceza almayacağını düşünerek söylediğini belirtti.

Tüfeğin kendi elindeyken patladığını anlatan Vural T, "Ben vicdan azabı duyuyorum. Tüfeği eşimin elinden almaya çalışırken refleksle elim tetiğe değdi. Tetiği ben çektim, eşimin bu olayla bir ilgisi yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, Yaprak T'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma ertelendi.

- Olay

Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, 25 Ağustos'ta büfe işleten Vural T. (25) ile eşi Yaprak T. (25) arasında iş yerinde kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaprak T, evden av tüfeğini almış, eşine ateş ettiği iddia edilen kadının bu sırada büfede bulunan 16 yaşındaki Haktan Çete'yi vurduğu öne sürülmüştü.

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Haktan Çete, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Yaprak ve Vural T. çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, Yaprak T. mahkemece tutuklanmıştı.

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