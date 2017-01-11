Edirne'de "öğrenci dostu apartmanlar" burs verecek

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesince başlatılan "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası kapsamında apartman sakinleri bir öğrencinin "veliliğini" üstlenebilecek.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan merkezli olmayı kendisine hedef edinmiş Trakya Üniversitesinin öğrenciler için sosyal projeler geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Bu projeler kapsamında "Bir öğrenci de sen okut" projesinin uygulamaya konulduğunu anlatan Rektör Tabakoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanından özellikle Balkanlar'dan 47 bin öğrenciye eğitim veren bir üniversiteyiz. Çok çetin kış şartlarını yaşıyoruz. Maddi durumu kötü olan öğrencilerimiz var, bu öğrencilerimizi görmek bizi üzüyor bu kapsamda bir proje başlattık"

Dekanlıklar, öğrenci işleri ve başvuru sahibi öğrenciler arasından ihtiyacı olanların belirleneceğini ifade eden Tabakoğlu, projenin, öğrencinin aklındaki "ya param biterse akşama ne yerim, okula nasıl giderim" sorularının akademik hayatının önüne geçmesini engellemek olduğunu anlattı. Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İşin özü maddi durumu iyi olmayan öğrenci de sadece derslerini düşünsün en iyi dereceyle mezun olmasını istiyoruz, parasının biteceğini düşünmesin derslerini düşünsün. Trakya Üniversitesi Vakfı'nın hesabına yatacak para tespit edilen öğrenciye aylık yemek, ulaşım ve harçlık giderleri düşünülerek aylık burs olarak verilecek. Yardımsever halkımız az olur, çok olur demeden elinden gelen ne ise, gönlünden kopan ne ise vakfımızın Türkiye İş Bankası Üniversite Şubesindeki kampanya hesabımız olan '1301-12099' nolu hesaba yatırabilir.

Kimi bin lira yatırır kimi 50 lira hiç önemli değil. Olmayan için size az gelen para ona büyük gelebilir. Önemli olan maddi durumu iyi olmayan bir öğrencimiz de okula yürüyerek gelmesin, aç yatmasın biz bu anlamda gönlü büyük yardımsever bir milletiz. Kıt imkanları nedeniyle olmadık yerlerde çalışan öğrencilerimiz var en azından bu sayede öğrencimiz sadece dersine çalışır. Onlar bizim geleceğimiz, onları çok önemsiyoruz"

- Apartman yöneticilerine kampanya anlatılacak

Prof. Dr. Rektör Tabakoğlu, sosyal projenin, öğrenciyle apartman sakinleri arasında uzun yıllar sürecek bir dostluğun doğmasına da öncülük edebileceğini vurgulayarak çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Apartmanlarımıza aidatlar toplanıyor. Apartman aidatlarına daire başına 10'ar 20'şer lira ek konularak bir öğrencinin aylık okutulmasına büyük katkı sağlanır. Bu müthiş bir hareket olur. Öğrenci okutan, bir öğrenciye bir nevi velilik yapan apartmanı da 'Öğrenci dostu apartman' olarak belirleyip, hazırlanan etiketleri bu apartmana yapıştıracağız.

Hangi öğrenciyi okutacaklarını apartmanlarımız bile bilir, onun mezuniyetine gelir, diğer sosyal etkinliklerine katılabilir, böylelikle dışarıdan okumaya gelen öğrencimize iyi bir Edirne misafirperverliği de sunmuş oluruz. Bu konuda yöneticilerimizle buluşacağız. Bu iyilik hareketine çok sayıda katkı sunulacağını tahmin ediyoruz, çünkü bu millet hiç bir zaman ihtiyacı olana sırt dönmemiştir."



