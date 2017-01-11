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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Pistlere madalyayla döndü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:06


KOCAELİ (AA) - Milli sürat patenci Mükerrem Deniz, KPSS'ye hazırlanmak için spora verdiği 2,5 yıl aranın ardından yeniden milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Buz pistlerine yaklaşık 3 ay önce tekrar "merhaba" diyen 26 yaşındaki Mükerrem, kısa sürede form tutarak 6-8 Ocak'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı "Short Track Danubia Serisi Panonia Open" yarışmasında 1000 ve 1500 metrelerde ikinci, 500 metrede dördüncü olarak genel sıralamada ikincilik elde etti ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

İtalya'da 13-15 Ocak'ta düzenlenecek Sürat Pateni Büyükler Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Mükerrem, 3-7 Şubat'ta Kazakistan'da yapılacak Kış Üniversite Oyunları'nda yeniden milli formayı terletecek.

Mükerrem Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da düzenlenen 2011 Kış Üniversite Oyunları öncesi Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yönlendirmesiyle 2009 yılında sürat pateniyle tanıştığını ifade etti.

Şimdiye kadar Danubia serileri dışında 3 dünya, 4 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2011 Kış Üniversite Oyunları'nda yarışan Mükerrem, "Şubat ayında Kazakistan'da yapılacak Kış Üniversite Oyunları'nda da yarışacağım. İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Şimdiki hedefim Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Sonrasında da olimpiyat vizesi almayı arzuluyorum." diye konuştu.


- Spora KPSS arası


Mükerrem Deniz, verdiği aranın bir sporcu için uzun bir süre olduğunu dile getirdi.

Mezun olduktan sonra atanabilmek için KPSS'ye hazırlık amacıyla spora ara verdiğini anlatan Mükerrem, "Atanamadım ama bu sürede askerliğimi de yaptım. Eski formumu yakalayabilmek için takım arkadaşlarım günde 1-2, ben 2-3 antrenman yaptım. Buzda ve buz dışı çalışmalarla eski formumu yakalamaya çalıştım. Yeniden hazırlanma sürecinde federasyonumuz da bir fırsat tanıdı, yeniden milli takıma seçildim. Elimden geleni yaparak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.


- "Deniz, Zümrüdüanka kuşu gibi"


Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ise yönetim kurulunun "camiada birleştirici unsur oluşturma" hedefi bulunduğuna değinerek, spora ara veren önemli sporcuları yeniden kazanmayı arzuladıklarını, bu sporculardan birisinin de Mükerrem Deniz olduğunu söyledi.

Deniz'in başarılı bir sporcu olduğuna işaret eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşadığı çeşitli sorunları 'yok' sayıp yeni yönetim, yeni bir heyecanla sporcuyu tekrar kazanmak adına fırsat verdik. Önünü açtık, o da bunu en iyi şekilde değerlendirdi. Önemli bir sporcumuzdur. Deniz, Zümrüdüanka kuşu gibi küllerinden yeniden doğup, elit sporcular arasına girdi. Camiaya kazandıracağımız sporcularımız, hakemlerimiz ve antrenörlerimiz var, onlarla ilgili de çalışma yapıyoruz."

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