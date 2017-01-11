11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:25

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zabıt katibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kentte operasyon düzenleyen ekipler, 2 zabıt katibini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'dan Halep'e yardım
YEREL

ERZURUM'DAN HALEP'E YARDIM
Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Pasinler'den Halep'e yardım
YEREL

PASİNLER'DEN HALEP'E YARDIM
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Palandöken'de kadınların leğen-board keyfi
YEREL

PALANDÖKEN'DE KADINLARIN LEĞEN-BOARD KEYFİ
Şehit Ailesinden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Bayır'dan gazeteciler günü açıklaması
YEREL

BAYIR'DAN GAZETECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Erzurum'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Yılmazoğlu'na son görev
YEREL

YILMAZOĞLU'NA SON GÖREV
Hiperaktivite tedavi edilebilir bir hastalık
YEREL

HİPERAKTİVİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK
Emniyet Müdürü Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Kaymakam Yavuz'dan Başkan Bulutlar'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM YAVUZ'DAN BAŞKAN BULUTLAR'A ZİYARET
2016 Yılı DFD Programı Aralık dönemi sonuçları açıklandı
YEREL

2016 YILI DFD PROGRAMI ARALIK DÖNEMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Göğebakan: &quot;Basın demokrasinin temelidir&quot;
YEREL

GÖĞEBAKAN: "BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR"
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL

BAŞKAN SEKMEN ENGELLİ VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında &quot;Resimli Osmanlı Tarihi&quot; adlı oyunu sahnelediler
YEREL

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA "RESİMLİ OSMANLI TARİHİ" ADLI OYUNU SAHNELEDİLER
Başkan Sekmen'den Veli Hoca'ya Ziyaret
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN VELİ HOCA'YA ZİYARET
Ilıcalı, gazeteciler gününü kutladı
YEREL

ILICALI, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Aydemir: 'Erzurum Basını Milli İradenin Sesi'dir'
YEREL

AYDEMİR: 'ERZURUM BASINI MİLLİ İRADENİN SESİ'DİR'
Batı da kış Oltu'da bahar yaşanıyor
YEREL

BATI DA KIŞ OLTU'DA BAHAR YAŞANIYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Basının önemi 15 Temmuz'da daha çok anlaşılmıştır
YEREL

BASININ ÖNEMİ 15 TEMMUZ'DA DAHA ÇOK ANLAŞILMIŞTIR