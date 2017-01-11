Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zabıt katibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede kentte operasyon düzenleyen ekipler, 2 zabıt katibini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.