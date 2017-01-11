Gaziantep'teki çatışma

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırgan Müslüm Kasar'ın etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan ve ambulansla SEV Amerikan Hastanesine kaldırılan polis memuru Hakan İmrak'ın ameliyatının, dün gece tamamlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaralı polisin tedavi gördüğü hastaneye gelerek, yakınlarının yanı sıra Başhekim Dr. İsmet Aktaş ile görüşüp sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan çatışmada etkisiz hale getirilen Müslüm Kasar'ın ailesi, Adli Tıp Kurumuna giderek cenazeyi teslim almak için müracaatta bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına yönelik silahlı saldırıda, saldırgan etkisiz hale getirilmiş, bir polis memuru da yaralanmıştı.