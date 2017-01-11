Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 polis memuru ve bir öğretmen tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta gözaltına alınan öğretmen S.H. ile Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları İ.B, S.G, H.T.S. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen polis memurları M.U, H.T.S. ve S.G. ile öğretmen S.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis memuru İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.