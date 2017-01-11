11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:36

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 polis memuru ve bir öğretmen tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta gözaltına alınan öğretmen S.H. ile Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları İ.B, S.G, H.T.S. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen polis memurları M.U, H.T.S. ve S.G. ile öğretmen S.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis memuru İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta 331 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 331 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sivas'ta 331 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 331 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ'IN ACI GÜNÜ

Sivas'ta 509 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 509 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ÇEDAŞ, 'Enerji Tasarrufu' konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi
YEREL

ÇEDAŞ, 'ENERJİ TASARRUFU' KONULU RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
BİK Sivas Müdürü Karakaya'dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BİK SİVAS MÜDÜRÜ KARAKAYA'DAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Sivas'ta 509 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

SİVAS'TA 509 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI