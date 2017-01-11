Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu trafiğe açıldı

MERSİN (AA) - Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunda trafik açıldı.
Gülek Boğazı çevresinde görülen kar yağışı nedeniyle geceden bu yana ulaşımın çift yönlü olarak durduğu otoyolda ekiplerin çalışması sonucunda yol ulaşıma açıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesi yakınlarındaki Kavşaklar mevkisinde bekleyen yolcu otobüsleri, tırlar ve özel araçlar da hareket etti.
Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu çift yönlü trafiğe kapanmış, otoyolda uzun araç kuyrukları oluşmuştu.