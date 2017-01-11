11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Medjani, Trabzonspor'a geri dönüyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:36


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

2014-2015 sezonu öncesinde teknik direktör Vahid Halilhodzic döneminde Fransa'nın Monaco Kulübü ile sözleşmesini feshederek bordo-mavili takıma gelen Cezayirli oyuncu, 30 maçta 2 bin 634 dakika forma giymiş 7 gol, 2 asist ile sezonu tamamlamıştı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da görev yaptığı bu sezonda Medjani, özellikle Galatasaray'a ligde 2 maçta attığı 3 golle takımının galibiyetlerine katkıda bulunmuş ve taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Medjani, 2015-2016 sezonunda ise 8 lig maçında 448 dakika oynamış ve 1 gol kaydederek devre arasında bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.


İLGİLİ HABERLER

Geçen yıl ihraç edilen fındığın yüzde 52'si Trabzon'dan
YEREL

GEÇEN YIL İHRAÇ EDİLEN FINDIĞIN YÜZDE 52'Sİ TRABZON'DAN
Atmaca uyardı
YEREL

ATMACA UYARDI
&quot;Göl üzerinde yürümeyin&quot; uyarısı
YEREL

"GÖL ÜZERİNDE YÜRÜMEYİN" UYARISI
Trabzon'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
YEREL

TRABZON'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Gazeteciler Günü etkinliği Trabzon basınını bir araya getirdi
YEREL

GAZETECİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ TRABZON BASININI BİR ARAYA GETİRDİ
Muhammet Demir, Trabzonspor'da bekleneni veremedi
YEREL

MUHAMMET DEMİR, TRABZONSPOR'DA BEKLENENİ VEREMEDİ