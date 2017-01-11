Terör mağdurlarına cezaevinden de ekmek yapılacak

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde inşa edilen fırın, törenle açıldı.

Şırnak'ta Yeşilyurt Mahallesi Rezuk Caddesi'nde bulanan Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan fırının hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, törende yaptığı konuşmada, açılan fırın sayesinde hem cezaevinin hem de diğer kurumların ekmek ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Tutuklu ve hükümlülerin fırında çalışarak meslek sahibi olacağını belirten Patlak, "Fırın, hem tutuklu ve hükümlülere hem de Şırnaklılara hizmet için açılmıştır. Hayırlara vesile olsun." dedi.

Cezaevi Müdürü Hidayet Mülayim ise cezaevi memurlarının lojmanlarda kalması ve cezaevi kantininin de ekmek ihtiyacının artması nedeniyle fırın açma ihtiyacı doğduğunu aktardı.

Fırının 205 metrekare alanda kurulduğunu ifade eden Mülayim, şöyle konuştu:

"Günde 5 bin ekmek kapasitesinin 10 bine çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Şırnak Belediyesi ile yapılan protokol gereği fırından her gün terör mağdurları için 3 bin ekmek yapılacak. Her gün ekmekler fırınımızdan ihtiyaç sahiplerine verilecek."

Daha sonra fırın tesis biriminin açılışı yapıldı.

Törene, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Belviranlı, Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediyesine görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Nuri Nas ve cezaevi memurları katıldı.

Fırında, 2 eğitmen ile tutuklu ve hükümlülerden 8 kişinin çalışacağı kaydedildi.



