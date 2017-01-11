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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Yurtta kış

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:47
Yurtta kış

SAMSUN/TOKAT (AA) - Samsun ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 151 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun Afet ve Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, Alaçam, Yakakent ve Havza ilçelerinde 51 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin 146 araç ve 200 personelle yolların açılması için çalışma yaptığı belirtilen açıklamada, 110 köye de elektrik verilemediği kaydedildi.

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Kentte 100 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu dile getiren Gökçe, "Ekiplerimiz, yaklaşık 70 araç ve 100 personelle yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede yolları açacağız." dedi.

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