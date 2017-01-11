Ankara Adliyesinden kan bağışı kampanyasına destek

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ANKARA (AA) - Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına katılan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, "Memleketimiz çok zor günlerden geçiyor. Birçok insanımız şehit oldu. İnsanlarımız vatanı için canını veriyor, biz de hiç olmazsa biraz kan verdik." dedi.

Türk Kızılayının kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ve adliye çalışanları, Adliye Kütüphanesi'nde kurulan alanda kan vererek kampanyaya destek oldu.

Basın organlarında Kızılayın kan stoklarının azaldığına dair bazı haberleri okuyunca böyle bir kampanya fikri doğduğunu belirten Kodalak, "Kızılay Genel Müdürüyle irtibat kurduk. Kendisi de bu işe vesile olabileceğini söyledi, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik." dedi.

- "İnsanlarımız mutlaka kan versinler"

Kampanyanın birçok adliyeye yayılmasını umut ettiğini aktaran Kodalak, şunları kaydetti:

"Diğer kurumlarda da bu kampanyayı yapanlar olmuş. Bu, şunu gösteriyor, hakikaten insanlarımız çok duyarlı. Memleketimiz çok zor günlerden geçiyor. Birçok insanımız şehit oldu. İnsanlarımız vatanı için canını veriyor, biz de hiç olmazsa biraz kan verdik. İnsanlarımız mutlaka kan versinler, sağlık açısında önemli bir aktivite olarak görüyorum."