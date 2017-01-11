Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla 2016 yılında yapılan ihracat, bir önceki seneye kıyasla yüzde 11'lik artışla 24,5 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv, tekstil, hazır giyim-konfeksiyon, meyve-sebze ve yaş meyve-sebze sektörlerinde beş büyük birliğin çatı kuruluşu olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından 2016'da yapılan ihracat tutarı, önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında gerçekleştirilen ihracat tutarı 24,5 milyar doları buldu.

Birlikte sektörler arasında yüzde 86 payla ilk sırada yer alan otomotiv, geçen yıl 21,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. UİB ihracatında ikinci sırayı ise yüzde 5 pay ve 1,1 milyar dolarla tekstil sektörü aldı. UİB'in en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9'u AB ülkesi olurken AB ülkelerinin UİB ihracatındaki payı yüzde 79 olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, birlik rakamlarını değerlendirirken, "2017'de geçen senenin ihracat rakamını aşmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'nın 2016'da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11'lik artışla 12,9 milyar dolar ihracat yaptığını vurgulayan Sabuncu, geçen yıl Bursa'dan en çok ihracatı yapılan sektörlerin sırasıyla otomotiv endüstrisi, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çelik ve makine sektörleri olduğunu belirtti.



- OİB'in ihracatı 21,1 milyar dolar

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), genel ihracatın düştüğü geçen yıl üstün bir performans sergileyerek yüzde 13 artışla 21,1 milyar dolarlık dış satış gerçekleştirdi. OİB, bu başarıyla 2008 yılından sonraki en iyi performansını gösterdi.

OİB açısından ihracat artışının temel etkenleri arasında AB pazarında devam eden büyüme, Türkiye'de yatırımı bulunan ana sanayi firmalarının yeni model yatırımlarının etkisi ve geçen yıl otomotiv ihracatında 3 milyar dolar kayba yol açan parite etkisinin ortadan kalkması yer aldı. Geçen yıl AB ülkelerinin OİB ihracatındaki payı yüzde 82 olurken, AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 16 artarak 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Bursa'nın geçen yıl yüzde 35,39'luk payla Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının üçte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdiğini aktardı. Sabuncu, Bursa'nın katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden birisi olduğuna değindi.



- UTİB'in bu yılki ihracat hedefi 1,6 milyar dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ihracatı 2016 yılında bir önceki seneye göre yüzde 5 azalarak 1 milyar 144 milyon dolar oldu. UTİB ihracatında ilk beş sırada yer alan ürünler, dokuma kumaşlar haricinde artış gösterdi. Buna göre dokuma kumaşlar ihracatı yüzde 6 düşerek 725 milyon dolar, pamuklu ev tekstili ihracatı yüzde 2 artışla 118 milyon dolar ve örme kumaşlar ihracatı da yüzde 9 artarak 89 milyon dolar oldu.

UTİB'in en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracatı yüzde 8 artışla 118 milyon dolara ulaşırken, Bulgaristan'a yapılan ihracat da yüzde 24'lük yükselişle 64 milyon dolar seviyesine çıktı. 2016 yılında UTİB aracılığıyla Romanya'ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 5 düşerken, Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın düşüş oranı ise yüzde 10 olarak kayıtlara geçti. AB ülkeleri, 2016 yılında UTİB ihracatının yüzde 60'ını oluşturdu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017'de mevcut pazarlardaki payı artırmayı ve başta Afrika ile Uzakdoğu ülkeleri gibi alternatif pazarlara yönelerek sektörün ihracatını 1,6 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Burkay, "Türkiye'nin kilogram ortalama ihracat fiyatı 4,3 dolar olmasına karşılık UTİB'in ihracatı 8,3 dolara ulaştı. Asırlara dayanan bir tekstil geleneğine sahip olan ve tasarım, marka ve koleksiyon oluşturma başarısıyla bugünlere ulaşan Bursa'daki sektörü katma değerli üretim hedefiyle çok daha ileri taşımak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 2 arttı

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 2 artışla 507 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. UHKİB ihracatından kadın dış giyim grubu yüzde 10 artışla yaklaşık 283 milyon dolar pay alırken, suni sentetik ev tekstili yüzde 12 azalarak 54 milyon dolar, giyim aksesuarları da yüzde 25 artışla 49 milyon dolar oldu.

UHKİB'in en büyük pazarı olan İspanya'ya ihracat yüzde 16 artışla 136 milyon dolar oldu. Büyük pazarlardan Almanya'ya 91 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 58 milyon dolar ve Belçika'ya 22 milyon dolar ihracat yapıldı. AB ülkelerinin UHKİB ihracatındaki payı yüzde 77 oldu ve AB ülkelerine ihracat yüzde 1 artışla 392 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün değer bazında, Bursa'da geçen yıl en çok ihracat yapan üçüncü sektör olduğunu belirtti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatının yüzde 1 düşüşle 600 milyon dolar olarak gerçekleştirdiğini aktaran Şankaya, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Bursa ihracatından yaklaşık yüzde 4 pay aldı. Günümüzün yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmek için teknoloji ve inovasyon ağırlıklı, katma değeri yüksek ürünlere ihtiyaç duymaktayız. Bu hedefler doğrultusunda sektörümüz kaliteli, rekabet gücü yüksek ve katma değerli ürünleri pazara sunmalıdır. Yine gelecek dönemde önemli ticaret partnerlerimizden olan Rusya'da, yakınlaşan siyasi ilişkilerin de etkisiyle talebin canlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- UMSMİB ihracatı yüzde 3 azaldı

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ihracatı, geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 3 azalarak 160 milyon dolara geriledi. En fazla ihracat yapılan gazlı su, maden suyu ve gazoz ürün grubunda oldu ve bu grupta yüzde 12 artışla 36 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu ürünü 29 milyon dolar ile sebze-meyve bitki parçaları konserveleri sirkeli ürün grubu ihracatı ve 14 milyon dolarla bira ürün grubu ihracatı takip etti.

Sektörün en büyük pazarı AB'ye ihracat yüzde 8 artışla 70 milyon dolar olurken, Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya Ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerine yönelik ihracat düştü.

UMSMİB Başkanı Orhan Gençoğlu, sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasında maliyet artışlarının ve döviz kuru politikasındaki seyrin büyük rol oynadığını vurguladı. Gençoğlu, avro-dolar paritesindeki dalgalanmanın ihracatı olumsuz yönde etkilediğini, sürdürülebilir bir ihracat artışı için istikrarlı bir kur politikasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gençoğlu, 2017'de AB ülkelerinin sektör için önemli bir pazar olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hedef pazarlarımız Amerika, Almanya, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Avustralya, Güney Kore, Tayland ve İran'a olan faaliyetlerimizi artıracağız. Sektör için yeni pazar çalışmaları kapsamında, uluslararası fuarlara katılımlarımızı sürdüreceğiz. Markalaşma, tanıtım ve reklam faaliyetlerimize hız vererek, mevcut pazarlarımızdaki yerimizin korunmasını sağlamanın yanı sıra yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz."

- UYMSİB ihracatı 101,3 milyon dolar oldu

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3 düşüşle 101,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB ihracatında ilk sırayı alan kiraz-vişne ürün grubunda 38 milyon 462 bin 696 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, siyah zeytinde 31 milyon dolar ve siyah incirde 11 milyon dolar ihracat yapıldı. Domates ihracatında yüzde 415, yeşil zeytin ihracatında yüzde 17, kiraz-vişne ihracatında yüzde 6,23, siyah zeytin ihracatında ise yüzde 1,09 oranında artış yaşanırken, armut grubu ihracatında yüzde 47, siyah incir ihracatında yüzde 42, biber ihracatında yüzde 26, nar ihracatında ise yüzde 4 azalma oldu.

En büyük pazar olan Almanya'ya ihracat 42 milyon dolar, Hollanda'ya 19 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 6 milyon dolar ve Belçika’ya 4 milyon dolar ihracat kaydedildi. ABD'ye ihracat yüzde 28 artarken, Fransa'ya yüzde 42, Birleşik Krallık'a yüzde 38 düştü.

UYMSİB Başkanı Senih Yazgan da 2017'de AB pazarının sektörleri açısından önemli olacağına değinerek, "Rusya'ya yönelik yaş meyve sebze ihracatımızın giderek artacağını ve geçmiş yıllardaki değere ulaşacağını öngörüyoruz. Uzakdoğuya Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi ve ABD, Japonya, Güney Kore, Çin'e incir ihracatı izin alma çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl Çin'e kiraz ihracatının başlamasını bekliyoruz. Bu yıl gıda güvenliği, Ar-Ge faaliyetleri, sektörde meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi gibi konulara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.