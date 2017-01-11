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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum ve Erzincan'dan Haleplilere yardım

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:11
Erzurum ve Erzincan'dan Haleplilere yardım

ERZURUM/ERZİNCAN (AA) - Erzurum'dan 15, Erzincan'dan 4 tır yardım malzemesi Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tırların uğurlanması amacıyla İstasyon Meydanı'nda tören düzenlendi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu yaptığı konuşmada, Erzurum'dan bölgeye ikinci kez yardım konvoyu gönderildiğini belirtti.

Erzurum'un Haleplilere yardım eli uzatmaktan bir an bile geri durmadığını ifade eden Azizoğlu, "Veren el alan elden üstündür. Erzurum hep veren oldu. İnşallah kıyamete kadar Erzurum veren el olmaya devam eder. Allah sizin bu yardımlarınızı daim etsin." diye konuştu.

Daha önce bölgeye 16 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyleyen Azizoğlu, bugün de 15 tırın uğurlanacağını, yardımların AFAD koordinatörlüğünde ulaştırılacağını kaydetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum esnaf ve halkının Haleplilerin yardımına koştuğunu belirtti. Sekmen, "Bu yardımlar Müftülük nezaretinde camilerde toplandı. Mevsimin kış olması nedeniyle battaniye gibi yaşam malzemeleri başta olmak üzere bebek bezi, temizlik malzemesi ve gıda maddeleri gönderiyoruz." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı da toplanan yardımların AFAD nezaretinde Haleplilerin bulunduğu kamplara ulaştırılacağını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan dualarla tırlar bölgeye uğurlandı.

-Erzincan

Erzincan'da da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin "Halep Bizdir, Bizdendir ve Bizimledir" kampanyası kapsamında topladıkları harçlıkları ve esnaftan temin ettikleri gıda, kıyafet, temizlik ve diğer yardım malzemelerinin yüklendiği 4 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.

Tırların gönderilmesi amacıyla düzenlenen törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk milletinin yardımseverliğine işaret etti. Arslantaş, "Öğrencilerimiz cep harçlığıyla bunları bir araya getirdiler. Onun için ziyadesiyle kıymetli. Biz her öğrencimizi ayrı ayrı tebrik edip, gözlerinden öpüyoruz." dedi.

Aslantaş, Haleplilere ve Suriyelilere yardım kampanyası çerçevesinde 17 Ocak'ta da Erzincan'dan yaklaşık 30 tırın daha yola çıkacağını ifade etti.

KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek de Erzincan esnafının ve halkının desteği ile 90 tonun üzerinde gıda ve yaklaşık 10 ton da temizlik ve giyim malzemesi toplandığını belirterek, Erzincan halkına ve öğrencilere teşekkür etti.

Sarıçiçek, öğrencilerin, dayanışma konusunda meziyet ve davranış kazanmalarını amaçlayan bu sosyal projeye ziyadesiyle katkıda bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerden Ayşenur İspir de "Halep’in içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Biz de Erzincan Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencileri olarak destek vermek istedik. Halep’teki mazlum insanlara yardım etmek istedik. Kendi harçlıklarımızdan ve Erzincan'daki insanlar ile topladığımız yardım malzemelerini bugün 4 tır ile yola çıkardık. Bu durumdan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği 4 tır, İl Müftüsü Yavuz Karabayır’ın yaptığı duanın ardından Haleplilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket etti.

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