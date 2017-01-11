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Sağlık Bakanı Akdağ: "Terör olayları sebebiyle hastanelerimizde şu anda 71 yaralımızın tedavisi devam ediyor. İstanbul Beşiktaş daha sonra Kayseri ve İzmir gibi saldırılar nedeniyle. Bunlardan sekizinin hayati tehlikesi var diyebiliriz. Gaziantep'teki saldırıda yaralanan polis memurumuzun da sağlık durumu iyi."

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