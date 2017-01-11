Gaziantep'teki çatışma

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada, saldırganı ilk fark eden ve etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynayan yaralı polis memuru Hakan İmrak'ın dayısı Mehmet Üçgül, yeğeninin hareketinin kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirterek, "Kahramanlığı bize umut veriyor. Diğer arkadaşlarına da umut verecek inşallah. Daha ilerisi için vatanımız için daha güzel olacak." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasında dün çıkan ve silahlı saldırgan Müslüm Kasar'ın etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanarak ambulansla SEV Amerikan Hastanesine kaldırılan polis memuru Hakan İmrak'ın dayısı Mehmet Üçgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin dün gece ameliyattan çıktığını ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Yeğeninin 6 yıllık polis memuru olduğunu, daha önce İstanbul ve Şırnak'ta görev yaptığını aktaran Üçgül, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür durumu daha iyiye gidecek inşallah. Gözünde hasar var. İnşallah o da düzelecek. Çok büyük mutluluk hissediyorum. Onun o hareketi bize büyük mutluluk veriyor. Kahramanlığı bize umut veriyor. Diğer arkadaşlarına da umut verecek inşallah. Daha ilerisi için vatanımız için daha güzel olacak. Olayı ilk duyduğumuzda yaralı olduğunu duyunca buruk sevinç yaşadık kahramanlığını duyunca daha büyük buruk sevinç yaşadık. İlk gözünü açtığında 'korkmayın ben iyiyim' dedi."



