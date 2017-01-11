Üniversiteli genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'da otomobilinin kontrolünü kaybeden üniversite öğrencisi, aracın üst geçidin yol kenarındaki ayağına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Başkent Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Efe Erkan Polat (21) idaresindeki 06 EEP 10 plakalı otomobil, Eskişehir yolunun 15. kilometresinde, Eskişehir yönüne seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Polat'ın yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini yeniden sağlayamadığı otomobil, üst geçidin yol kenarındaki ayağına çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, Polat'ın otomobiliyle çarptığı üst geçitte bulunan engelli asansörü kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.