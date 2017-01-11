ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Halep'te İnsanlık Ölmesin kampanyası kapsamında toplanan 3 tır yardım malzemesi, Kilis'te yaşayan Suriyeli sığınmacılara gönderildi.
Adıyaman Müftülüğü bahçesinde düzenlenen törende, toplanan gıda malzemesi ile kışlık giysilerden oluşan hediye kolileri tırlara yüklendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi, dua etti.
Törende konuşan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı nezaretinde Suriye'ye yardımların devam ettiğini söyledi.
Öztürkçü, Adıyaman Müftülüğü olarak toplanan yardımları Kilis'e gönderdiklerini, oradaki Suriyelilere dağıtılacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır uğurlandı.