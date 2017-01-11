Kartalkaya'da kar 3 metreyi buldu

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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yol açıldı.

Kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı Bolu'daki kayak merkezi Kartalkaya'da gece başlayan tipi, etkisini arttırarak devam ediyor.

Kartalkaya yolundaki kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı, bazı araçlar ise yoldan çıkarak kara saplandı.

Vatandaşlardan bazıları araçlarına zincir takarak yollarına devam ederken, bir kısmı da diğer sürücülerin yardımıyla kara saplandıkları yerden çıkarıldı.

Bir süre yolun açılmasını bekleyen tatilciler, iş makinelerinin yolu açmasıyla kayak merkezine ulaşabildi.