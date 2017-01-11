ABD istihbaratı Trump'ı uyardı

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ANKARA (AA) - Amerikan istihbarat birimlerinin, ABD Başkanı Barack Obama ve başkan seçilen Donald Trump'a, Rusya'nın Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını içeren bir rapor sunduğu bildirildi.

ABD basınıdaki haberlere göre, ABD'nin istihbarat birimleri olan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) yetkililerinin, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında 6 Ocak'ta verdiği brifingde, Trump'ın özel hayatı ve mali durumu ile ilgili Rusya'nın elinde önemli bilgiler bulunduğu iddialarını içeren bir rapor yeni başkana sunuldu.

Raporda, Rus istihbarat birimlerinin Rusya'nın hem Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump hem de Demokratların adayı Hillary Clinton hakkında bilgi topladığı ama sadece Clinton'ın seçim kampanyasını olumsuz etkileyecek bilgileri sızdırdığı yer aldı. Rusya'nın bu şekilde Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına dolaylı olarak yardım ettiği hakkında verilere ulaştığı iddiasına da raporda yer verildi.

Trump'a karşı baskı için kullanılma ihtimali olan bilgilerin yanında raporda ayrıca Trump'a yakın kişilerin doğrudan Rus yetkililerle bağlantısının devam ettiği iddiası da yer buldu.

ABD'li yetkililer, elde edilen bilgilerin istihbari yollarla değil, eski üst düzey bir İngiliz istihbarat yetkilisi tarafından yönetilen ve siyasi danışmalık yapan bir kuruluşun yaptığı araştırmalara dayandığını belirtti.

CIA ve FBI, bu konuda açıklama yapmayı reddetti. Amerikalı yetkililer ise raporda yer alan iddiaların doğruluğunu teyit etmedi.

Trump da raporda kendisi hakkında yer alan bilgilerin asılsız olduğunu savundu. Konuyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yapan Trump, "Sahte haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı." ifadesini kullandı.