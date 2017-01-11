Geçen yıl ihraç edilen fındığın yüzde 52'si Trabzon'dan

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TRABZON (AA) - Türkiye'nin 2016 yılındaki 227 bin 556 tonluk fındık ihracatının yüzde 52'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği verilerine göre 2016 yılında 227 bin 556 ton iç fındık ihraç edilerek, karşılığında 1 milyon 981 bin dolar döviz girdisi sağlandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği verilerine göre ise, bu ihracatın 118 bin 485 bin tonluk kısmının Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, bu ihracattan da 1 milyar 40 milyon dolar döviz sağlandığı kaydedildi.

Başta Türkiye fındık ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştiren Oltan Gıda olmak üzere en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 10 firma arasında Trabzon'dan 4 firmanın yer aldığı ifade edilerek, diğer firmaların ise Özgün Gıda, Arslantürk Tarım Ürünleri ve Sabırlar Fındık olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, 2015'de Trabzon'un Türkiye fındık ihracatındaki payının, miktar bazında yüzde 41, kazanılan dolar bazında ise yüzde 39 civarında olduğunu belirtti.

Köleoğlu, 2016 yılında Trabzon'dan yapılan ihracatın bir önceki yıla göre yaklaşık 20 bin tonluk artış gösterdiğine dikkati çekerek, bunun da miktar bazında Trabzon'un pay oranını yüzde 52'ye yükselttiğini ifade etti.

Trabzon'un tarihten gelen bir ticaret merkezine ve bu merkez çerçevesinde istikrarlı bir ticaret anlayışındaki firmalara sahip olduğunu kaydeden Köleoğlu, "Bizim amacımız her geçen yıl Türkiye'de üretimi, içeride ve dışarıda ise fındık tüketimini artırmaktır. Dünya fındık üretim ve ihracatında büyük oranda söz sahibi olan Türkiye'nin amacı da bu olmalıdır. Yani istikrarlı bir üretim, istikrarlı bir tüketim ve istikrarlı bir şekilde artarak 2023 hedefinde yıllık 4 milyar doların üzerine çıkan bir ihracat rakamı. Bunu yapabilecek imkanlara ve potansiyele sahibiz. Yeter ki her alanda istikrarlı, maliyeti düşürücü, üretimi arttırarak kazandırıcı politikalar izleyelim." değerlendirmesinde bulundu.