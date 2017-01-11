Yurtta kış

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BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 132 araç ve 320 personelle yaklaşık 6 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir ilçelerinde 165 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Özellikle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın yüksek mahallelerindeki çalışmalar, zaman zaman ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, bazı bölgelerde kayan araçlara da müdahale etti.

- Balıkesir

Balıkesir Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Altıeylül'de 63, Sındırgı'da 56, Gönen'de 50, Kepsut'ta 49, İvrindi'de 48, Karesi'de 43, Savaştepe'de 40, Balya'da 37, Susurluk'ta 29, Bandırma'da 21, Dursunbey'de 17, Manyas'ta 15, Erdek'te 14, Marmara'da 9, Bigadiç'te 5, Gömeç'te 2 olmak üzere 498 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için AFAD, belediye ve karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir'i İzmir, Bursa ve Çanakkale'ye bağlayan karayollarında sorun bulunmuyor.

- Bilecik

Bilecik'te 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri, ana arterler, köy yolları ile şehirlerarası yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Pazaryeri ilçesinde ise yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaştı.

Bilecik'in Eskişehir ile bağlantısını sağlayan karayollarında, zaman zaman araçların kayması sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor.