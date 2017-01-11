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ANKARA (AA) - Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi hakkında, "Finlandiya hükümeti, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş kurumlarına yönelik darbe girişimini güçlü ve açık bir şekilde kınıyor. Kişisel olarak 15 Temmuz günü darbe girişimi karşısında şok geçirdim. Kendi kendime, eğer bu bizim parlamentomuzda gerçekleşseydi nasıl bir tepkide bulunurduk diye sordum." dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyadaki yabancı temsilcilik sayısı giderek artan Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanda da önemi ve rolünün yükseldiğini belirten Soini, Finlandiya'nın Türkiye'yi tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Soini, geçen yıl dünyanın Suriye krizindeki gelişmeler, ABD'deki seçimler, Brexit süreci ve Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi gibi öngörülmeyen önemli olaylara sahne olduğunu hatırlattı.

Türkiye'deki darbe girişimine ilişkin Soini, "Finlandiya hükümeti, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş kurumlarına yönelik darbe girişimini güçlü ve açık bir şekilde kınıyor. Kişisel olarak 15 Temmuz günü darbe girişimi karşısında şok geçirdim. Kendi kendime, eğer bu bizim parlamentomuzda gerçekleşseydi nasıl bir tepkide bulunurduk diye sordum." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki terör saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlere taziyelerini ileten Soini, "Terörün her türlüsünü güçlü şekilde kınıyorum. Terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olacağız." diye konuştu.

Avrupa'nın değişik bölgelerinde artan terör saldırıları hakkında ise Soini, aşırıcılık ve terörle mücadelede dayanışma gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Soini, terör ve aşırıcılığın demokratik ve insani değerlere zarar vermeyi amaçladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin AB üyelik sürecini de değerlendiren Konuk Bakan Soini, şunları kaydetti:

"Finlandiya, Türkiye'nin AB'ye ve değerlerine yakın olmasını istiyor. Bizler karşılıksız ve şartsız şekilde arkadaşız. Türkiye ve AB son derece önemli karşılıklı çıkarlara sahiptir. Bizler bunları geliştirmeliyiz. Üyelik müzakerelerinin devamı hem Türkiye hem de AB'nin yararına olacaktır. Finlandiya, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyor."

İki ülkenin istikrar, zenginlik ve refah seviyesinin yükselmesi için işbirliği alanlarını genişleteceklerini söyleyen Soini, Suriyeli mülteciler konusunda ise yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan Türkiye'yi çalışmalarından dolayı tebrik etti.



