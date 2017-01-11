Mersin'de hortum seraları yıktı

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MERSİN (AA) - Anamur ilçesinde meydana gelen hortumda çok sayıda muz serası zarar gördü.

Ören Mahallesi'nde dün geç saatlerde meydana gelen hortumda, Karaağaç ve Karatefek mevkilerindeki muz seralarında hasar oluştu, meyveler de kullanılamaz hale geldi.

Hortumda bazı evlerin camları kırılırken, elektrik telleri koptu, ağaçlar da devrildi.

Zarar gören seralarda incelemeler yapan Anamur Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Niyazi Sarıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Sarıoğlu, iki bölgede hortum olduğunu aktararak, "400 dönüm civarında seramız tamamen göçtü. Arazide tespit çalışmaları 4 ekiple devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında net rakamı söyleyebileceğim. 1-2 gün içerisinde netleşecek hasar tespit raporlarını Valiliğe göndereceğiz." dedi.

Ekibiyle birlikte bölgede inceleme yapan Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de deniz üzerinden gelen hortumun bölgedeki seraları yerle bir ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Üreticilerimizin kendi imkanlarıyla zararlarını telefi etmesi mümkün değil. Devletin elinin uzanması gerektiğine inanıyoruz. Sigortası olan üreticilerimizin sigorta şirketlerine müracaat etmelerini, olmayanların da hasar tespiti yaptırmalarını istiyoruz."

Bölgedeki çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, gerekli tespitlerin yapıldığını belirterek, "Bu yaranın sarılması için elimizden gelen neyse, gereken makamlara, sayın Bakanımıza, vekillerimize burada yaşanan doğal afeti bildireceğiz. Gereken yardımları da talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Evinin camları kırılan Ümmü Ekiz, bir anda hortumun çıktığını dile getirerek, "Pencereden geldi. Bir anda ortalık allak bullak oldu. Kapılar pençeler açıldı. Camlar kırıldı, korktuk." dedi.

Çiftçi Hasan Ekiz de sigortası olmayan 3 dönüm serasının zarar gördüğünü anlatarak, kredi verilmesi halinde serayı yeniden yapacağını söyledi.







