Doğu Anadolu'da kış

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 12 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirerek, vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istedi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç, kentte pazar gününe kadar yağış beklenmediğini vurgulayarak, vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapılıyor.

- Çukurca'da güzel hava

Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde çayını yudumladı, bazı vatandaşlar ise park ve caddelerde yürüyüş yaptı.