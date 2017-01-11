Terör saldırılarında yaralanan 71 kişinin tedavisi sürüyor

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, terör olaylarında yaralanan 71 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Akdağ, sağlık muhabirleriyle bir araya geldiği "2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.
Terör saldırılarında yaralananların durumuna ilişkin soru üzerine Akdağ, "Terör olayları sebebiyle hastanelerimizde şu anda 71 yaralımızın tedavisi sürüyor, İstanbul Beşiktaş daha sonra Kayseri ve İzmir gibi saldırılar nedeniyle... Bunlardan 8'inin 'hayati tehlikesi var' diyebiliriz." diye konuştu.
Akdağ, dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Irmak'ın sağlık durumunun ise iyi olduğunu kaydetti.