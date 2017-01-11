KPSS'deki usulsüzlük operasyonu

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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşleri olan 83 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 84 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda şüphelilerden 83'ünün, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevkine karar verdi.

Savcı Erkman şüphelilerin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "örgütlü sahtecilik" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından tutuklanmalarını talep etti.

- İtirafçı serbest

Şüphelilerden T.R'nin, soruları sınav öncesinde aldığını itiraf ettiği, bu sebeple adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, T.R. ifadesinde 2010 KPSS sorularını sınavdan önce kimden aldığını itiraf etti.

Savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu belirten ve soruşturma çerçevesinde savcılığa bilgi veren T.R, TCK'nın 221. maddesinin 4. fıkrası gereğince etkin pişmanlık maddesi uyarınca adli kontrol şartıyla salıverildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010 KPSS soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheliler, bu yasa kapsamında değerlendirilecek.

- Soruşturma

Cumhuriyet Savcısı Erkman'ın talimatıyla 31 ilde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik 5 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 86 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki şüphelilerden 2'si yeni doğum yaptıkları için Savcı Erkman'ın talimatıyla, ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Zanlılar arasında, araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan memurlar bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin halen devlet memuru olarak görevini sürdürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin eşlerinin albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen rütbesinde oldukları tespit edildi.

Bazı şüphelilerin eşlerinin, FETÖ'ye himmet parası transferi yaptığı, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu, Bank Asya'da para artış hareketi bulunduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.

Şüpheliler hakkında, genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.