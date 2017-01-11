11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KPSS'deki usulsüzlük operasyonu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:51

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşleri olan 83 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 84 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda şüphelilerden 83'ünün, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevkine karar verdi.

Savcı Erkman şüphelilerin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "örgütlü sahtecilik" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından tutuklanmalarını talep etti.

- İtirafçı serbest

Şüphelilerden T.R'nin, soruları sınav öncesinde aldığını itiraf ettiği, bu sebeple adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, T.R. ifadesinde 2010 KPSS sorularını sınavdan önce kimden aldığını itiraf etti.

Savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu belirten ve soruşturma çerçevesinde savcılığa bilgi veren T.R, TCK'nın 221. maddesinin 4. fıkrası gereğince etkin pişmanlık maddesi uyarınca adli kontrol şartıyla salıverildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010 KPSS soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheliler, bu yasa kapsamında değerlendirilecek.

- Soruşturma

Cumhuriyet Savcısı Erkman'ın talimatıyla 31 ilde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik 5 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 86 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki şüphelilerden 2'si yeni doğum yaptıkları için Savcı Erkman'ın talimatıyla, ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Zanlılar arasında, araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan memurlar bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin halen devlet memuru olarak görevini sürdürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin eşlerinin albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen rütbesinde oldukları tespit edildi.

Bazı şüphelilerin eşlerinin, FETÖ'ye himmet parası transferi yaptığı, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu, Bank Asya'da para artış hareketi bulunduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.

Şüpheliler hakkında, genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor
YEREL

MYANMAR'DA BİNLERCE KİŞİ HAVA SALDIRILARINDAN KAÇIYOR
Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Terör saldırılarında yaralanan 71 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL

TERÖR SALDIRILARINDA YARALANAN 71 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Milli Savunma Bakanı Işık: &quot;Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir.&quot;
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: "MUSUL YAKINLARINDA, BAŞİKA'DA, GEDU ÜS BÖLGESİNDE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ GİBİ BİR KEYFİYET DEĞİLDİR, BİR ZORUNLULUKTUR. BÖLGEDEN DEAŞ'IN TEMİZLENMESİ, SÖKÜLÜP ATILMASI, MUSUL'UN TEKRAR GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GELMESİ IRAK'IN GÜVENLİĞİ KADAR TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ AÇIŞINDAN DA ÖNEMLİDİR."
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI

ABD istihbaratı Trump'ı uyardı
YEREL

ABD İSTİHBARATI TRUMP'I UYARDI
Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Üniversiteli genç, trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇ, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
&quot;Rusya vizelerin kaldırılmasına dair çalışma yapıyor&quot;
YEREL

"RUSYA VİZELERİN KALDIRILMASINA DAİR ÇALIŞMA YAPIYOR"
Adalet Bakanı Bozdağ: (1)
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ: (1)

Sağlık Bakanı Akdağ: &quot;Terör olayları sebebiyle hastanelerimizde şu anda 71 yaralımızın tedavisi devam ediyor. İstanbul Beşiktaş daha sonra Kayseri ve İzmir gibi saldırılar nedeniyle. Bunlardan sekizinin hayati tehlikesi var diyebiliriz. Gaziantep'teki saldırıda yaralanan polis memurumuzun da sağlık durumu iyi.&quot;
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: "TERÖR OLAYLARI SEBEBİYLE HASTANELERİMİZDE ŞU ANDA 71 YARALIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR. İSTANBUL BEŞİKTAŞ DAHA SONRA KAYSERİ VE İZMİR GİBİ SALDIRILAR NEDENİYLE. BUNLARDAN SEKİZİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR DİYEBİLİRİZ. GAZİANTEP'TEKİ SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURUMUZUN DA SAĞLIK DURUMU İYİ."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 83 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
YEREL

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 2010 KPSS'DEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE AKTİF ROL OYNADIĞI TESPİT EDİLEN ASKERLERİN EŞİ 83 ŞÜPHELİ, TUTUKLANMALARI TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ.
Keçiören Belediye Başkanı Ak'dan tekvandocu gençlere ziyaret
YEREL

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI AK'DAN TEKVANDOCU GENÇLERE ZİYARET
Senkronize yüzme
YEREL

SENKRONİZE YÜZME

Norveç, FM radyo yayınına son veren ilk ülke olacak
YEREL

NORVEÇ, FM RADYO YAYININA SON VEREN İLK ÜLKE OLACAK
Ankara Adliyesinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

ANKARA ADLİYESİNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
&quot;AB projesi başarılı olmalı&quot;
YEREL

"AB PROJESİ BAŞARILI OLMALI"
Deniz suyu seviyelerindeki artış asırlarca sürecek
YEREL

DENİZ SUYU SEVİYELERİNDEKİ ARTIŞ ASIRLARCA SÜRECEK

Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Nikaragua Devlet Başkanı Ortega yemin ederek görevine başladı
YEREL

NİKARAGUA DEVLET BAŞKANI ORTEGA YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
YEREL

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
Özhaseki, &quot;çevre denetim&quot; sonuçlarını açıkladı
YEREL

ÖZHASEKİ, "ÇEVRE DENETİM" SONUÇLARINI AÇIKLADI

Japonya’da İmparator Akihito için istisnai uygulama
YEREL

JAPONYA’DA İMPARATOR AKİHİTO İÇİN İSTİSNAİ UYGULAMA