Kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürüldüğü iddiası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin eşi ve oğlu cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi Ümit Sokağı'nda yaşayan ve hakkında 8 Ocak'ta kayıp ihbarı yapılan Ramazan Ç'nin (63) bulunması için Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ramazan Ç'nin eşi ve oğlu tarafından öldürüldüğü yönünde ihbar gelmesi üzerine ekipler, eşi Nesriye Ç. (47) ile oğlu İsmail Ç'yi (24) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Zanlıların polise verdikleri ilk ifadelerde Ramazan Ç'yi öldürdükleri, cesedi Fırat Nehrine attıklarını itiraf ettikleri, daha sonra suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

İple boğularak öldürüldüğü iddia edilen Ramazan Ç'nin cesedine ulaşmak için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Fırat Nehrinde de dalgıç ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Anne ve oğlunun kaldığı evde yapılan aramada kan izlerine rastlandığı belirtildi.



Öte yandan Ramazan Ç'nin kızı Ş.A'nın haklarında suç duyurusunda bulunduğu annesi ve ağabeyinin tartıştıkları babasını darbettiklerini, daha sonra iple boğarak Fırat Nehri'ne attıklarını iddia ettiği, korktuğu için şikayetçi olmakta geciktiğini anlattığı kaydedildi.