"Genel merkez maalesef bir siyasi büro gibi davranıyor"

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MARDİN (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Mardin Şube Başkanlığından istifa eden Seyfettin Baysal, "Genel merkez, elde ettiği verileri siyasi bir argüman olarak kullanmaya çalışıyor. Bu verileri siyasi argümanlar üzerinden siyasal iktidara karşı kullanma çabasındadır." dedi.

Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mazlumların hakkını savunmak için dernek başkanlığı görevini yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirtti.

MAZLUMDER Genel Merkezi'nin tutunduğu tutum nedeniyle tepki amaçlı istifa ettiğini kaydeden Baysal, genel merkezin ülke ve özelde bölge ile alakalı yaptığı değerlendirmeleri doğru bulmadıklarını söyledi.

Baysal, Türkiye'ye karşı içeride ve dışarıda terör örgütlerinin topyekun bir saldırıya geçtiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte terör örgütlerine maddi ve manevi anlamda destek veren belediyelerle alakalı kayyum atamalarına karşı 'kabul edilemez.' açıklaması yapıldı. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz. Halkın malı olan belediyelerin terör örgütlerine finans kaynağı haline getirilmesi kabul edilemez. Ancak genel merkez buna ilişkin talihsiz bir açıklama yaptı. Yine terör örgütlerine hizmet eden sözde siyasilerin tutuklanmalarına karşı da 'kabul edilemez.' açıklaması yapıldı."

Bir süre önce kayıp olduğu öne sürülen Hurşit Külter'in durumunu araştırmayan genel merkezinin konuyla ilgili bir siyasi partinin ortaya attığı iddiayı mektuba dönüştürüp İçişleri Bakanlığına gönderdiğini işaret eden Baysal, şöyle devam etti:

"Siyasi bir partinin ortaya attığı bir iddiayı genel merkez araştırmadan bunu yapması doğru değildi. Külter de zaten Kuzey Irak'ta çıktı. 'Çok sayıda gazeteci tutuklandı.' açıklaması yapıldı. Ancak bunlar gazetecilik faaliyetlerinden değil, terör örgütlerine yardım ve yataklıktan dolayı tutuklandı. Maalesef genel merkez yine pervasızca açıklamalarda bulundu. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bizim sessiz kalmamız doğru olamazdı. Bunlar bizleri elbette insani ve vicdani rahatsız etmiştir. Budan dolayı da böyle karar aldık."

Baysal, her zaman din, dil ve ırk ayrımı yapmadan insani ve vicdani ilkeler çerçevesinde hareket etiklerini aktararak, "Mazlum bir insan var ise tabi ki onun yanında her zaman yer almaya devam edeceğiz." dedi

-"Siyasi büro gibi davranıyor"

Genel merkez siyasi bir büro gibi davranmaması gerektiğinin işaret eden Baysal, şunları söyledi:

"Genel merkez maalesef bir siyasi büro gibi davranıyor. Elde ettiği verileri siyasi bir argüman olarak kullanmaya çalışıyor. Bu tavrından vazgeçmesi lazım. Ortada bir hak ihlali varsa bunu doğru ve gerekçeli bir şekilde açıklaması lazım. Ancak genel merkez, bu verileri siyasi argümanlar üzerinden siyasal iktidara karşı kullanma çabasındadır. Genel merkezin bir an önce kongreye gitmesi lazım. Bu sürdürebilecek bir tutum değildir. Mazlumdan yana olması gereken genel merkezin takınması gereken tavır asla bu değil. "

- "Şubelere danışılmıyor"

Tepkilerinin genel merkeze yönelik olduğunu, farklı düşünen şubelerin bulunduğunu aktaran Baysal, "Genel merkez şu anda bir kaç kişinin himayesi altında. Bu kişiler açıklamalar yapıyor, şubelere danışılmıyor." diye konuştu.

Baysal, genel merkezin çok sayıdaki kongre talibini kabul etmediğini belirten Baysal, " Genel merkez maalesef bu taleplere kulak tıkamaktadır. Şubelerden ve üyelerden bir çok kongre talebi var ise siz buna kulak tıkayamazsınız. Bunu için bir an öne kongreye gidilmesi gerekir. " ifadelerini kullandı.



