Yasa dışı sınır geçişleri

ANKARA (AA) - Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan bin 250 kişi yakalandı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgi verildi.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 216, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 29 kişi gözaltına alındı.
Bu müdahaleler sonucunda 119 bin 600 paket kaçak sigara, 5 cep telefonu, 3 pasaport, 5 Suriye kimliği ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Irak sınırında 29 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.
Türkiye'ye İran'dan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 1, Yunanistan'dan geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.