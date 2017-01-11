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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz:

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:02

MERSİN (AA) - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Tüm yaşanılan zorluklara rağmen 2016 takvim yılında 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 880 milyon 259 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştır." dedi.

Kaçmaz, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) düzenlediği basın toplantısında, yaş meyve sebze sektörü içerisinde ön önemli alt ürün grubunun turunçgil ürünlerinin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin TÜİK verilerine göre 4,2 milyon tonluk turunçgil üretimiyle dünyada turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8. sıraya, ihracatta ise 2. sıraya yükseldiğini belirten Kaçmaz, "24 Kasım 2015'te en büyük turunçgil ihracatı gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonuyla yaşadığımız kriz, sektörümüzü etkilemiş, hükümetimizin almış olduğu kararların hızla yürürlüğe geçmesiyle birlikte yaş meyve sebze sektörü ayakta kalmıştır. Tüm yaşanılan zorluklara rağmen 2016'da 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 880 milyon 259 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Bu rakamlar doğrultusunda miktarda yüzde 9, değerde de yüzde 5 artış sağlandı." diye konuştu.

Kaçmaz, 2017 yılı içerisinde 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Turunçgil ihracatı ve üretiminde dünyada küresel oyuncu haline geldiklerini aktaran Kaçmaz, "Biz bulunduğumuz konumun şartlarını yerine getireceğiz. Gelecekten umutluyuz. Ben inanıyorum ki Türkiye sektör olarak yaş meyve sebze sektörü içerisinde turunçgil sektörü yine başarılı projelere imza atacak. Türk ekonomisinin cari açığının düşürülmesinde gerekse istihdam sağlanması ve ülkeye döviz sağlanmasında önemli projelere imza atacak." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, dünyada pazarda bir daralma olduğunu belirterek, "Sadece turunçgil sektöründe değil diğer sektörlerde de daralma var. Komşularımızda yaşanan kaotik duruma, ihracat yollarımızda ve pazara ulaşan yollardaki sıkıntılara rağmen böyle bir tablonun çıkması bizim adımıza sevindirici. Tabii gönül arzu eder ki bu rakamlar daha yüksek seviyelere çıksın. Umut ediyoruz ki kısa sürede huzur gelir ve bu rakamlar daha üst seviyelere ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, kentte geçen haftalarda meydana gelen selin neden olduğu hasarla ilgili sorusu üzerine Kaçmaz, "Uzun süredir aşırı bir yağış aldı bölgemiz. Bunun hasarı daha sonra belirleniyor. Hava açtıktan sonra yaklaşık 15 gün içerisinde ne olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Kaçmaz, 2016 yılında sektör için bir dizi projeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, AKİB verilerine göre geçen yıl en çok turunçgil gönderilen ilk 5 ülke sırasıyla Rusya Federasyonu, Irak, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Romanya oldu.

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