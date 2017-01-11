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ADANA (AA) - Adana'da, komedi filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in 18 Ocak'ta özel gösterimi yapılacak.

Vizyona geçen hafta giren, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı film, kentteki bir alışveriş merkezinde, 18 Ocak'ta özel gösterimle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Özel gösterimde, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile filmin Adanalı oyuncularından Ayhan Taş izleyiciyle buluşacak.

Gösterimin ardından sanatseverler, başrol oyuncularıyla sohbet edip, fotoğraf çektirebilecek.

- Filmin konusu

Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacakları bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.