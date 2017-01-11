Aydın'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Söke ilçesinden Efeler ilçesine giden Mustafa Dağ idaresindeki 35 VY 852 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanmadan dolayı bariyere çarptı. Kaza yapan araca, Yusuf Çoban'ın kullandığı 48 KS 657 plakalı otomobil arkadan vurdu.
Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken Yahya Yavuz yönetimindeki 33 AC 390 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan otomobillere çarptı.
Sürüklenen araçlar arasında kalan Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Karaarslan bariyerlerin arasında sıkıştı.
Yola savrulan araçlara arkadan gelen 39 TL 160 plakalı minibüs çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Yavuz ile eşi Songül, çocukları Seyfullah ve Elif Yavuz, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan polis memuru Karaarslan, 48 KS 657 plakalı otomobilin sürücüsü Çoban ile aynı araçtaki Leyla, Esma ve Yücel Yıldırım, Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.