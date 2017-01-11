Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ANTALYA (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Cemil Şimşek idaresindeki 15 PR 477 plakalı kamyonet, Antalya-Burdur karayolunda, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 38 ZL 303 plakalı otobüse çarptı.
Yoldaki buzlanma nedeniyle arkadan gelen 07 FUA 10 plakalı otomobil, 07 EYM 03 plakalı kamyon ve 34 YK 6148 plakalı otobüs de çarpıştı.
Kamyonet sürücüsü Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İsmet Koyuncu, İbrahim Bilgeç, Önder Varinli, Kemal Kartal ve Selim Sedefoğlu, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Antalya-Burdur karayolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.