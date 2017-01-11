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Gaziantep'teki çatışma

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:19

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, İl Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmayla ilgili, "Bu alçak girişimlere karşı birlik, beraberlik ve ortak söylem içinde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Hıdıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, birlik ve beraberliğin şehri Gaziantep'te gerçekleştirilen hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağını belirtti.

Şehrin huzur ve asayişinin temini amacıyla gece gündüz çalışan kahraman polislere yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Hepimiz, bu alçak girişimlere karşı birlik, beraberlik ve ortak söylem içinde hareket etmeliyiz. Böyle bir olayın ardından yalan yanlış paylaşılan bilgileri değil, resmi kurumların açıklamasını esas almalıyız. Burada sosyal medya kullanıcılarına da büyük görevler düşüyor. Bu alanlardan paylaşılan sağlıksız bilgilerle farkında olmadan şehrimize büyük zararlar verilmektedir."

Hıdıroğlu, saldırıda yaralanan polis memuruna acil şifalar diledi.

- "Saldırı, üzücü hadiselere sebebiyet vermeden bertaraf edildi"

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı açıklamada, olaya anında müdahalede bulunarak olası faciayı önleyen polisleri kutladı.

Kent halkına ve emniyet teşkilatına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tiryakioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün yaşanan hain saldırı, polisimizin sorumluluk bilinci içinde ve teyakkuz halinde bulunmasından dolayı üzücü hadiselere sebebiyet vermeden bertaraf edilmiştir. Olası bir faciayı engelleyen polislerimizi, Gaziantep Valimizi ve İl Emniyet Müdürümüzü kutluyorum. Ulusal güvenliğimizi tehdit ederek, iç huzurumuzu ve istikrarımızı bozmak isteyen terör odakları ve onların karanlık uzantıları şunu iyi bilmelidir ki milli birlik ve beraberlik ruhuyla birbirine kenetlenen aziz milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlara asla müsaade etmeyecektir."

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