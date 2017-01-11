Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılanmalarına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmanın üçüncü celsesine, aralarında Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı 21'i tutuklu 36 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Engin Yanık ise duruşmaya Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Yanık, savunmasında, örgütün öğrenci evinde 7 ay kaldığını, bu dönem de hem çalışıp hem de üniversitede eğitim gördüğünü söyledi.

Bu dönem çalıştığı iş yerinin de örgütle ilgisinin bulunmadığını öne süren Yanık, şunları anlattı:

"Maddi durumumuz iyi değildi. Bu nedenle evlerinde kaldım ama her ay belirli bir miktar da buraya para ödüyorduk. 'Sipahi' kod adlı gizli tanığın ifadesinde üzerime attığı suçları kabul etmiyorum. Evde birlikte kaldığım kişilerle de samimiyetim yoktu. Eve geçen çocuklara test ya da sınav sorusu vermedim. Eve giriş çıkış saatlerim de atılı suçları yapmaya müsait değildi. Giyim ve yaşam tarzım da zaten bunlara uymuyordu. Kötü alışkanlıklarım da vardı. Liseyi meslek lisesinde okudum. Bu kişilerle üniversite hayatımda kısa süre kaldım. Üniversitede de iki yıllık meslek yüksek okulunda okudum. Ben başka bir öğrenciye ders çalıştıracak yetenekte de değilim. 2013'te Ankara'ya döndükten sonra da bağlantım olmamıştır."

Mahkeme başkanının, davanın diğer sanıkları ile evde birlikte kaldığı ve aleyhinde ifade veren bazı öğrencilerin isimlerini sorması üzerine Yanık, "Bu kişileri tanımıyorum. Yaka kartım vardı. Eve bununla girip çıkıyordum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Metin Çiftçi ise polis memuru olduğunu ve 2012'den 2016'nın ağustos ayına kadar Malatya'da görev yaptığını belirtti.

Bu nedenle isnat edilen suçları Kayseri'de işlemiş olmasının imkan dahilinde olmadığını savunan Çiftçi, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında da Malatya'da cansiperhane mücadele ettiğini, buna ilişkin telsiz konuşma kayıtlarının da İl Emniyet Müdürlüğünden istenebileceğini kaydetti.

Mahkeme başkanının örgütün kriptolu mesajlaşma programın "Bylock" kullandığının tespit edildiğini söylemesi üzerine de Çiftçi, "Bylock hiçbir zaman kullanmadım. Kullandığım iddia ediliyorsa bu programı ne zaman indirdiğim, ne kadar kullandığım, yazışmalarım nasıl tespit edilmiştir. Bunlar istihbari bilgiye dayalı olamaz." dedi.

Müşteki İsmail Arıcı da "İstikbal Osman Şaş" markasıyla sucuk üretimine başladıklarını ancak Boydak ailesinin "İstikbal" adını kullanamayacakları iddiasıyla kendilerine dava açtığını anlattı.

Kendilerine fason üretim yapan kişi ile bankalara da baskı yapıldığını ve zarara uğratıldıklarını savunan Arıcı, bunun da FETÖ'nün gücüyle yapıldığını ileri sürdü.

Boydak ailesinin avukatı Bülent Hayri Acar ise müştekinin Twitter adresinden bazı kişilerin ad ve soyadlarının baş harflerini vererek dava kapsamında bu kişilerin tutuklanacağı yönünde paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Acar'ın bu paylaşımları okuyarak bunların kendisine ait olup olmadığını sorduğu Arıcı, önce kendisine ait olduğunu kabul ettiği paylaşımları, yazıcı çıktısına baktıktan sonra ise reddetti.

Arıcı'nın çelişkili beyanları üzerine mahkeme başkanı paylaşımı yapan kullanıcı adını okuyarak, bunun kendisinin olup olmadığını sordu. Yazıcı çıktısı kendisine tekrar gösterilen Arıcı, "Kullanıcı adı benim ama Twitter hesabıma bakıp araştırmam gerekiyor. Ben birçok tweet atıyorum. Yazılı beyanda bulunacağım." dedi.

Acar ile Arıcı'nın avukatı arasında da bu sırada gerginlik yaşandı.

Öte yandan, duruşma öncesi burnu kanayan tutuklu sanıklardan Arap Ali Aksoy'a salona gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından müdahale edildi.

Ara verilen duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.

