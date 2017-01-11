Adana'daki cinayet davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, gezdikleri otomobili "stop" ettirdiği için tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 24 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kardeşi Murat Ağırman'ı (37) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Cengiz Ağırman (41) ile avukatı katıldı.
Savunmasında, kardeşini öldürdüğüne pişman olduğunu belirten Ağırman, olay anını yeniden anlattı.
Mahkeme heyeti, sanığa, "kardeşini kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, sanığın kardeşini "haksız tahrik altında öldürdüğü" gerekçesiyle 24 yıla indirildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı.
Merkez Seyhan ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir süre önce cezaevinden çıkan ve kanser hastası olduğu belirtilen Cengiz Ağırman, 11 Eylül 2016'da tartıştığı kardeşi Murat Ağırman'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.