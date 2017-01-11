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MERSİN (AA) - Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretinin bölge ticaretine can suyu vereceğini belirtti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Irak ile yaşanan kriz nedeniyle ihracat rakamlarında çok ciddi düşüşler yaşandığını, Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sırasında verilen iyi niyet mesajlarının özellikle bölge ticaretine can suyu vereceğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım'ın Başika krizinin ardından ilk kez Irak'a gerçekleştirdiği ziyareti büyük memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"En büyük ticari partnerlerden olan Irak ile iyi ilişkilerin olmasının hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından önemli. Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden olumlu düzeye çekilmesi açısından büyük önem taşıyor. Irak, kültürel bağlarımızın yanı sıra ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke. Ancak bir süredir iki ülke arasında yaşanan siyasi kriz, terör gibi nedenlerle rakamlarda ciddi düşüşler yaşandı. Biz de TISİAD olarak, ilişkilerimizin ve ticaretimizin eski seviyeye gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Başbakanımızın bu ziyareti bizim çalışmalarımızı da olumlu yönde etkileyecek. Özellikle bölge ticaretine can suyu verecek."

Kılıç, Irak ile ilişkilerin normalleşmesinin Mersin açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.