11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyareti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:24

MERSİN (AA) - Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretinin bölge ticaretine can suyu vereceğini belirtti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Irak ile yaşanan kriz nedeniyle ihracat rakamlarında çok ciddi düşüşler yaşandığını, Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sırasında verilen iyi niyet mesajlarının özellikle bölge ticaretine can suyu vereceğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım'ın Başika krizinin ardından ilk kez Irak'a gerçekleştirdiği ziyareti büyük memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"En büyük ticari partnerlerden olan Irak ile iyi ilişkilerin olmasının hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından önemli. Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden olumlu düzeye çekilmesi açısından büyük önem taşıyor. Irak, kültürel bağlarımızın yanı sıra ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke. Ancak bir süredir iki ülke arasında yaşanan siyasi kriz, terör gibi nedenlerle rakamlarda ciddi düşüşler yaşandı. Biz de TISİAD olarak, ilişkilerimizin ve ticaretimizin eski seviyeye gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Başbakanımızın bu ziyareti bizim çalışmalarımızı da olumlu yönde etkileyecek. Özellikle bölge ticaretine can suyu verecek."

Kılıç, Irak ile ilişkilerin normalleşmesinin Mersin açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Belediye hizmetlerinde teknolojik çözümler dönemi
YEREL

BELEDİYE HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER DÖNEMİ
Tece'deki Hobi Bahçesi'nin kura çekimi yapıldı
YEREL

TECE'DEKİ HOBİ BAHÇESİ'NİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Toroslar Belediyesi, öğrencileri karla buluşturdu
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİ KARLA BULUŞTURDU
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz:
YEREL

ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ BAŞKANI KAÇMAZ:

Mersin'de öğrencilere kar sürprizi sürüyor
YEREL

MERSİN'DE ÖĞRENCİLERE KAR SÜRPRİZİ SÜRÜYOR
Mersin'de hortum seraları yıktı
YEREL

MERSİN'DE HORTUM SERALARI YIKTI
Sanayi üretimi firmaları MESKİ'den su fiyatında indirim istiyor
YEREL

SANAYİ ÜRETİMİ FİRMALARI MESKİ'DEN SU FİYATINDA İNDİRİM İSTİYOR
Mersin Satranç Sporu Kulübü, &quot;Şah&quot;larını bekliyor
YEREL

MERSİN SATRANÇ SPORU KULÜBÜ, "ŞAH"LARINI BEKLİYOR
Derede mahsur kalan kamyon şoförü kurtarıldı
YEREL

DEREDE MAHSUR KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ KURTARILDI
Başkan Kocamaz, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Artık her yılın 3. Çarşambası 'Dünya Bakliyat Günü' olarak kutlanacak
YEREL

ARTIK HER YILIN 3. ÇARŞAMBASI 'DÜNYA BAKLİYAT GÜNÜ' OLARAK KUTLANACAK
Tarım sigortası, yarasını sardı
YEREL

TARIM SİGORTASI, YARASINI SARDI
&quot;Dünya Bakliyat Günü&quot;ne doğru
YEREL

"DÜNYA BAKLİYAT GÜNÜ"NE DOĞRU
Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

TARSUS BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu trafiğe açıldı
YEREL

POZANTI-TARSUS-MERSİN OTOYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Mersin'de ulaşıma kar engeli
YEREL

MERSİN'DE ULAŞIMA KAR ENGELİ
Mersin'de &quot;Haber ve Kapak Fotoğrafları Sergisi&quot;
YEREL

MERSİN'DE "HABER VE KAPAK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ"
Erdemli Belediyesi marangozhanesi üretim ve montaj çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ MARANGOZHANESİ ÜRETİM VE MONTAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Ercik, MGC'yi ziyaret etti
YEREL

ERCİK, MGC'Yİ ZİYARET ETTİ
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
YEREL

BAŞKAN TARHAN'DAN SEL MAĞDURLARINA DESTEK ÇAĞRISI
Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Vali Çakacak, gazetecileri yalnız bırakmadı
YEREL

VALİ ÇAKACAK, GAZETECİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ergün, Bayburt'a atandı
YEREL

BOZYAZI İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ERGÜN, BAYBURT'A ATANDI