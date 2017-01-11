11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık Bakanlığında 6 bin 315 kişi memuriyetten çıkarıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:25

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana Sağlık Bakanlığında 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını, bu kişilerden 6 bin 315'inin kamu görevinden çıkarıldığını, 2 bin 414'ünün göreve iade edildiğini, açığa alınan 944 personelle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Akdağ, sağlık muhabirleriyle "2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Yıl içinde 33 bin sağlık personeli ataması yapıldığını ifade eden Akdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü mensuplarının Bakanlık içinden temizlenmesi için önemli bir mesai ayrıldığına dikkati çekti.

Şu ana kadar 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildiren Akdağ, "Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet görevinden, kamu görevinden çıkarılmış durumdadır. 2 bin 414'ü göreve iade edilmiştir, 944 personel hala açıktadır. Onlarla ilgili incelemelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Akdağ, tüm bakanlıklarda ve kamuda olduğu gibi FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması, PKK ve diğer örgütlerle mücadelenin titizlikle yürütüldüğünün altını çizerek, kimse mağdur edilmeden ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarından temizleneceğini ve yola devam edileceğini vurguladı.

- "Terör örgütleri, uluslararası güç oyunlarının kullandıkları maşalardır"

Son aylarda yoğunlaşan terör olaylarının belli sebepleri olduğunu, Türkiye'nin bölgede güçlü olmasının istenmediğini söyleyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Ben içişleri bakanlığı yapmadım ama içişleri bakanlarıyla beraber her hadisede olay mahalinde oldum. Özellikle sağlık hizmetlerinin yöneticisi ve krizi gidermek için, doğru biçimde ele alınması açısından genellikle bölgeye gittim. Aslında dikkat ederseniz, sağlık bakanının şöyle bir rolü var, Allah korusun, bir yerde deprem olduğunda, sağlık bakanı da oraya gider. Bir araç kazası, tren kazası olduğunda, o işle ilgili bakan oraya gider ama mutlaka sağlık bakanı da gider. Bir terör saldırısı olduğunda içişleri bakanı da oraya gider, sağlık bakanı da oraya gider. Buna şundan dolayı işaret ediyorum, bu pozisyon itibarıyla Türkiye'de terörün hangi amaçlarla ve nasıl yürütüldüğünü çok iyi anlatabilmek gerekiyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren terörist unsurlar FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması, DAEŞ, PKK ve bunun uzantısı olup PKK'ya destek olarak Türkiye'ye terörist gönderen PYD, DHKP-C, TİKKO gibi örgütlerin hepsi taşeron örgütlerdir. Bunlar, terör örgütleri, uluslararası güç oyunlarının, Türkiye üzerinde emellerine ulaşmak için kullandıkları maşalardır."

- "HDP'li milletvekillerinin iradeleri, kendi ellerinde değildir"

HDP'li milletvekillerinin durumuna ilişkin değerlendirme yapan Akdağ, "Bugün HDP"li milletvekillerinin iradeleri mesela, kendi ellerinde değildir. PKK terör örgütünü yöneten eller, maalesef bir siyasi partinin içerisine kadar uzanmaktadır." dedi.

Son aylarda, bu hususta hukukun etkin mücadelesine şahit olunduğunu belirten Akdağ, bu noktada herkese görev düştüğünü söyledi. Akdağ, "Burada bize düşen bir iş var. Bu unsurları, devletten temizlemek. Bir taraftan da milletçe dayanışma içerisinde bu taşeron örgütlere, bu hain örgütlere karşı mücadeleyi devam ettirmek durumundayız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemine vurgu yapan Akdağ, şöyle devam etti:

"Biz, Kuzey Avrupa'nın nüfusu 3 milyon ya da 5 milyon olan ülkesi değiliz. Onun için bir arada olacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Allah korusun, hiç kimse bir diğerini ötekileştirmeyecek. Çünkü bizim Türkiye'den başka sığınacak toprağımız yok, altında gölgelenebilecek başka bir bayrağımız yok. Bizim sığınabileceğimiz hiçbir üke yok. Onun için bu örgütlere karşı hep birlikte hareket etmeliyiz.

Yaşam tarzları birbirinden farklı olduğu için bir gün camiye, öbür gün Reina'ya, öbür gün polise, öbür gün vatandaşlara bombalı saldırıları düzenleyen, canlı bomba eylemleri yapan kişilerin asıl hedefinin, milleti birbirine karşı 'sen ocusun, sen de öbür taraftasın' diye bakmasına yol açmaya çalıştıklarını unutmamalıyız ve bu oyuna gelmemeliyiz."

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'den enerji tasarrufu projesi
YEREL

AK PARTİ'DEN ENERJİ TASARRUFU PROJESİ
Filipinler'de doğum kontrol seferberliği
YEREL

FİLİPİNLER'DE DOĞUM KONTROL SEFERBERLİĞİ
Başbakan Yıldırım’ın Irak ziyareti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN IRAK ZİYARETİ
Ronaldo teknik direktörlüğü düşünmüyor
YEREL

RONALDO TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNMÜYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Hava şartları Başkent trafiğini zora soktu
YEREL

HAVA ŞARTLARI BAŞKENT TRAFİĞİNİ ZORA SOKTU
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
Başdenetçisi Malkoç:
YEREL

BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ:
Gölbaşı Belediyesinden kuşlara yaşam alanı
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİNDEN KUŞLARA YAŞAM ALANI
Engelli vatandaşlardan Başkan Duruay'a ziyaret
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN BAŞKAN DURUAY'A ZİYARET
TİKA'dan Cibuti'de bir liseye bilgisayar laboratuvarı
YEREL

TİKA'DAN CİBUTİ'DE BİR LİSEYE BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Güney Kore'deki Choi skandalı
YEREL

GÜNEY KORE'DEKİ CHOİ SKANDALI
İstanbul için yağış uyarısı
YEREL

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
'Mor Bayraklı Çankaya' hizmete başladı
YEREL

'MOR BAYRAKLI ÇANKAYA' HİZMETE BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor
YEREL

MYANMAR'DA BİNLERCE KİŞİ HAVA SALDIRILARINDAN KAÇIYOR
Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
KPSS'deki usulsüzlük operasyonu
YEREL

KPSS'DEKİ USULSÜZLÜK OPERASYONU
Terör saldırılarında yaralanan 71 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL

TERÖR SALDIRILARINDA YARALANAN 71 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR