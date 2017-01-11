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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:27
Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede iş adamı oldukları öğrenilen N.K, A.I. ve R.K, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K. ve A.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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