Gaziantep'ten Haleplilere yardım

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nizip Şubesince, Halepliler için 15 ton gıda malzemesi ile bin 500 battaniye gönderildi.

Vakfın temsilcisi Celal Demir, ilçe merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Halep’te zor günler geçiren insanların az da olsa ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla kampanya düzenlediklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay süren kampanya kapsamında 15 ton gıda malzemesi ve bin 500 battaniye toplandığını aktaran Demir, "İlçe genelinde, vatandaşlar ve bazı okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin de desteğiyle temin ettiğimiz 5 ton makarna, 4 ton pirinç, 4 ton bulgur, 2 ton salça, yemeklik yağ ile bin 500 battaniyeyi tıra yükleyerek Halep’e gönderiyoruz. Daha önce de bu tür çalışmalar yaparak Halepli kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışmıştık. Bundan sonra da bu tür yardım faaliyetlerimiz aralıksız bir şekilde sürecektir." diye konuştu.

Okunan duaların ardından yardımları taşıyan tır, bölgeye uğurlandı.

Törene, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.