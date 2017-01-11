11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayburt'tan Haleplilere yardım

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:35
Bayburt'tan Haleplilere yardım

BAYBURT (AA) - Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, "Halep'e Yol Açın" kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, törenle uğurlandı.

Vali Yardımcısı Tamer Çelik, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Türk Dünyası Parkı'ndaki törende, geçen hafta da müftülük aracılığıyla toplanan yardımların Haleplilere gönderildiğini, bugün Bayburtluların alicenaplığını bir kez daha gördüğünü söyledi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise yardım yapmanın Müslümanların görevi olduğunu ifade etti.

Bu yardımların Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu gösterdiğini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Şununla yetinmeyelim, 'Bir çuval un aldım, bir çift ayakkabı gönderdim, yeter.' Değerli kardeşlerim, yetmez. Halep, Mısır, Gazze, Musul, Kerkük, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan'da, bütün bu coğrafyada ezilen kardeşlerimizin yerine kendimizi koyalım. Onların ihtiyaçlarını bir an bizim ihtiyacımız gibi görelim ve yardımlarımızı bu anlamda yapalım."

Dernek Başkanı İlhami Polat ise Halep'e gönderilen 8 tırda, 100 ton un, 3 bin battaniye, 2 bin çift ayakkabı, 3 ton bebe bisküvisi, 2 bin çocuk bezi, 26 ton gıda, halı, yatak, uyku seti, temizlik malzemesi ve ilaç bulunduğunu bildirdi.

Tırlar, duaların ardından uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'tan Halep'e yardımlar sürüyor
YEREL

BAYBURT'TAN HALEP'E YARDIMLAR SÜRÜYOR
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Başkan Memiş Doğal Taş Fabrikasında incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN MEMİŞ DOĞAL TAŞ FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Belediye Başkanı Memiş'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ'TEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Vali İsmail Ustaoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NDAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI