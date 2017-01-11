Bayburt'tan Haleplilere yardım

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BAYBURT (AA) - Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, "Halep'e Yol Açın" kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, törenle uğurlandı.

Vali Yardımcısı Tamer Çelik, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Türk Dünyası Parkı'ndaki törende, geçen hafta da müftülük aracılığıyla toplanan yardımların Haleplilere gönderildiğini, bugün Bayburtluların alicenaplığını bir kez daha gördüğünü söyledi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise yardım yapmanın Müslümanların görevi olduğunu ifade etti.

Bu yardımların Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu gösterdiğini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Şununla yetinmeyelim, 'Bir çuval un aldım, bir çift ayakkabı gönderdim, yeter.' Değerli kardeşlerim, yetmez. Halep, Mısır, Gazze, Musul, Kerkük, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan'da, bütün bu coğrafyada ezilen kardeşlerimizin yerine kendimizi koyalım. Onların ihtiyaçlarını bir an bizim ihtiyacımız gibi görelim ve yardımlarımızı bu anlamda yapalım."

Dernek Başkanı İlhami Polat ise Halep'e gönderilen 8 tırda, 100 ton un, 3 bin battaniye, 2 bin çift ayakkabı, 3 ton bebe bisküvisi, 2 bin çocuk bezi, 26 ton gıda, halı, yatak, uyku seti, temizlik malzemesi ve ilaç bulunduğunu bildirdi.

Tırlar, duaların ardından uğurlandı.