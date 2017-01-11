Kayseri'deki terör saldırısı

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YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kayseri'de 17 Aralık'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan erlerden İlyas Akman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Salman'a, Kaytazdere belde Belediye Başkanı Ali Kangal ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Mustafa Ürkmez de eşlik etti.

Altınova’da ailesinin yanında istirahat eden Gazi İlyas Akman'dan sağlık durumu hakkında bilgiler alan Salman, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Salman, ulus olarak şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Terör karanlık yüzünü ülkemizde düzenlediği hain saldırılarla gösteriyor. Askerimizi, polisimizi ve masum vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırılar 2016 yılında şiddetini artırdı. Ülke olarak geçmişte de birçok zor dönem yaşadık. Ulus olarak kenetlenip tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Yapılan hain saldırılar bizleri bölemeyecek her zaman olduğu gibi daha da kenetleyecek. Askerimiz ve polisimiz ülkemizin bekası için canlarını hiçe sayarak görev yapıyorlar. İlyas kardeşim de aynı özveriyi göstererek görevini yapmıştır. Kendisine acil şifalar diliyorum."

Gazi Akman ve ailesi de Salman'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.