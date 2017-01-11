11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

9. Büyükelçiler Konferansı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:37
9. Büyükelçiler Konferansı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız, hain FETÖ darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini anlatmak için seferber oldular. Gece gündüz çalıştılar. Ülkemizi turizm ve kültür açısından da tanıtmak için çok çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Türk büyükelçilere hitap etti.

Konuk bakanları ayrı ayrı düzenlenen oturumlarda kürsüye davet eden Çavuşoğlu, mevkidaşı Soini'nin katıldığı oturumda, Türkiye ve Finlandiya'nın birçok alanda yürüttüğü işbirliğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Finlandiya, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde Türkiye'nin en güçlü destekçilerinden biridir." dedi.

Türkiye'nin, AB üyelik sürecindeki en kritik aşamalarından biri olan 1999'daki Helsinki Zirvesi'nde AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın oynadığı önemli rolü asla unutmayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli çaba gösterdiğini ifade etti.

- "Ülkemize daha fazla turist gelmesi için çaba sarf ediyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'ya yoğun gündeme rağmen konferansa katıldığı için teşekkür eden Çavuşoğlu, konferansta bakanlıklar arasındaki işbirliğinin de değerlendirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Ben ve tüm çalışma arkadaşlarım, özellikle yurt dışında 'Kültür, Turizm ve Dışişleri Bakanlığı' gibi çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize daha fazla turist gelmesi için arkadaşlarımız yoğun çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Yurt dışı temsilciliklerde turizm müşaviri olsa da olmasa da kendisinin ve ekibinin gittiği her ülkede birer turizm müşaviri gibi çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız, hain FETÖ darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini anlatmak için seferber oldular. Gece gündüz çalıştılar. Ülkemizi turizm ve kültür açısından da tanıtmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik ve başkonsolosluklarda düzenlenen sanat ve kültür etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği desteğe teşekkür eden Çavuşoğlu, "Son zamanlarda ülkemiz aleyhine çok ciddi karalama kampanyaları var. Bu kampanyalara karşı da etkili stratejileri yine birlikte belirleyip birlikte yürütmemiz lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Belki daha etkin, daha sistematik bir şekilde bunu başarmamız lazım." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi birçok uluslararası örgütle yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'den enerji tasarrufu projesi
YEREL

AK PARTİ'DEN ENERJİ TASARRUFU PROJESİ
Filipinler'de doğum kontrol seferberliği
YEREL

FİLİPİNLER'DE DOĞUM KONTROL SEFERBERLİĞİ
Başbakan Yıldırım’ın Irak ziyareti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN IRAK ZİYARETİ
Ronaldo teknik direktörlüğü düşünmüyor
YEREL

RONALDO TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNMÜYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Hava şartları Başkent trafiğini zora soktu
YEREL

HAVA ŞARTLARI BAŞKENT TRAFİĞİNİ ZORA SOKTU
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
Başdenetçisi Malkoç:
YEREL

BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ:
Gölbaşı Belediyesinden kuşlara yaşam alanı
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİNDEN KUŞLARA YAŞAM ALANI
Engelli vatandaşlardan Başkan Duruay'a ziyaret
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN BAŞKAN DURUAY'A ZİYARET
TİKA'dan Cibuti'de bir liseye bilgisayar laboratuvarı
YEREL

TİKA'DAN CİBUTİ'DE BİR LİSEYE BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Güney Kore'deki Choi skandalı
YEREL

GÜNEY KORE'DEKİ CHOİ SKANDALI
İstanbul için yağış uyarısı
YEREL

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
'Mor Bayraklı Çankaya' hizmete başladı
YEREL

'MOR BAYRAKLI ÇANKAYA' HİZMETE BAŞLADI
Sağlık Bakanlığında 6 bin 315 kişi memuriyetten çıkarıldı
YEREL

SAĞLIK BAKANLIĞINDA 6 BİN 315 KİŞİ MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor
YEREL

MYANMAR'DA BİNLERCE KİŞİ HAVA SALDIRILARINDAN KAÇIYOR
Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
KPSS'deki usulsüzlük operasyonu
YEREL

KPSS'DEKİ USULSÜZLÜK OPERASYONU
Terör saldırılarında yaralanan 71 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL

TERÖR SALDIRILARINDA YARALANAN 71 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR