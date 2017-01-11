9. Büyükelçiler Konferansı

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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız, hain FETÖ darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini anlatmak için seferber oldular. Gece gündüz çalıştılar. Ülkemizi turizm ve kültür açısından da tanıtmak için çok çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Türk büyükelçilere hitap etti.

Konuk bakanları ayrı ayrı düzenlenen oturumlarda kürsüye davet eden Çavuşoğlu, mevkidaşı Soini'nin katıldığı oturumda, Türkiye ve Finlandiya'nın birçok alanda yürüttüğü işbirliğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Finlandiya, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde Türkiye'nin en güçlü destekçilerinden biridir." dedi.

Türkiye'nin, AB üyelik sürecindeki en kritik aşamalarından biri olan 1999'daki Helsinki Zirvesi'nde AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın oynadığı önemli rolü asla unutmayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli çaba gösterdiğini ifade etti.

- "Ülkemize daha fazla turist gelmesi için çaba sarf ediyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'ya yoğun gündeme rağmen konferansa katıldığı için teşekkür eden Çavuşoğlu, konferansta bakanlıklar arasındaki işbirliğinin de değerlendirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Ben ve tüm çalışma arkadaşlarım, özellikle yurt dışında 'Kültür, Turizm ve Dışişleri Bakanlığı' gibi çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize daha fazla turist gelmesi için arkadaşlarımız yoğun çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Yurt dışı temsilciliklerde turizm müşaviri olsa da olmasa da kendisinin ve ekibinin gittiği her ülkede birer turizm müşaviri gibi çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız, hain FETÖ darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini anlatmak için seferber oldular. Gece gündüz çalıştılar. Ülkemizi turizm ve kültür açısından da tanıtmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik ve başkonsolosluklarda düzenlenen sanat ve kültür etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği desteğe teşekkür eden Çavuşoğlu, "Son zamanlarda ülkemiz aleyhine çok ciddi karalama kampanyaları var. Bu kampanyalara karşı da etkili stratejileri yine birlikte belirleyip birlikte yürütmemiz lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Belki daha etkin, daha sistematik bir şekilde bunu başarmamız lazım." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi birçok uluslararası örgütle yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.