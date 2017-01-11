Sınır ötesine 25 tır insani yardım gönderildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, insani yardım yüklü 25 tır, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yollandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Valilik ve belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen 25 tır yardım malzemesi, merkez Haliliye ilçesindeki Paşabağı Mahallesi'nde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Vali Vekili Cengizhan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kent olarak yaklaşık 6 yıldır Suriyeli sığınmacılara ve sınır ötesindekileri yardımda bulunduklarını dile getirdi.

Şanlıurfa'nın kardeşlik ve hoşgörü şehri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çanakkale'de kurtuluş mücadelesinde Şanlıurfalı Yusuf ile Trabzonlu Ömer ve Halepli Mehmet'in şehit olduğunu hepimiz biliyoruz. 21 milyon metrekareyi yönetmiş, kontrol etmiş bir cihan devletinin torunları olarak bize bu yakışır. Her ne kadar tırlar üstünde Halep'e yardım yazısı olsa da Halep'e yapacağımız destek ne adla olursa olsun boynumuzun borcudur. Çok yardım gibi görmemek gerekir asli sorumluluklarımızdandır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Platform Başkanı Osman Gerem de 15 gün önce de 20 tırlık bir konvoyu Halep'e uğurladıklarını söyledi.

Yardımların büyük çoğunluğunun Halep kırsalına ulaştırılmasının planlandığını belirten Gerem, "Yardım kampanyamız devam ediyor. 6 yıldır ulaştırmaya çalıştığımız yardımlarımız sürüyor. Kışlık battaniye, bot ve her türlü gıdaya ihtiyaç var. Özellikle un, patates, helva ve zeytin gibi pratik gıdalara ihtiyaç çok. Kardeşlerimiz bu kışı rahat geçirsin diye sürekli yardım göstermeye gayret ediyoruz." dedi.

Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duanın ardından yardımların yüklendiği 25 tır, konvoy halinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve hayırsever katıldı.