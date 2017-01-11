Güney Kore'deki Choi skandalı

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SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik kovuşturma kapsamında, teknoloji devi Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong mahkemede ifade verdi.

Lee'nin, Samsung'un, Choi'nin kızının Almanya'daki binicilik derslerine maddi destek sağlamak için Choi ve kızının sahibi olduğu bir Alman şirketine 18,4 milyon dolar aktardığı suçlamasıyla mahkemede sorgulandığı belirtildi.



Özel soruşturma ekibinin sözcüsü basına yaptığı açıklamada, Lee hakkında tutuklama kararı çıkarılabileceğini ifade etti.

Lee, Alman şirketine yapılan maddi destek karşılığında hiçbir şey almadığını savundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu Choi Soon-sil ve kızına para aktarıldığına ilişkin suçlamaları incelemek üzere kasım ayında Samsung'un Seul'deki şubelerine baskın düzenlenmişti.

Samsung Başkanı Lee Kun-hee’nin 2014'te geçirdiği kalp krizinin ardından tek oğlu olan Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında Park'ın gözaltındaki dostu Choi'nin yöneticisi olduğu, kültür ve spor alanlarında faaliyet gösteren Mir ve K-Sports adlı iki vakıf mercek altına alınmıştı. Aralarında söz konusu vakıflara 20 milyon wondan (yaklaşık 60 milyon lira) fazla bağış yapan elektronik devi Samsung'un da bulunduğu bağışçı holdingler hakkında inceleme yapıldığı belirtilmişti.

Holdinglerin söz konusu bağışlar karşılığında devletten herhangi bir özel menfaat elde edip etmediği araştırılıyor. Soruşturmanın özellikle Ulusal Emeklilik Hizmetleri Kurumunun 2015'te Samsung ve şirkete ait başka firmalar arasında yapılan bir birleştirme düzenlemesine verdiği onayın üzerinde durduğu bildirilmişti. Konuyla ilgili Emeklilik Kurumundan bir yetkilinin ifadesine başvurulmuştu.

Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından 9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse Aralık 2017'de yapılması planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.