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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Türk dünyası ressamları Adana’yı resmedecek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:45

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince 12-19 Ocak'ta düzenlenecek 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı kapsamında 17 ülkeden 77 sanatçı, kentin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tuvale aktaracak.

Büyükşehir Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, resim sanatıyla Adana’nın uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak amacıyla 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı organize edildi.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akegün’ün üstlendiği çalıştaya Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova, Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Tacikistan’dan 77 ressam katılacak. Ressamlar, Adana Kültür Merkezi olarak kullanılan tarihi kız lisesi binasında kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini çeşitli tekniklerle resmedecek.

Çalıştaya katılan ressamlar, çalışmalarını halka açık yürütecek. Sanatseverler ve resim tutkunları, Adana’yı çeşitli yönleriyle tuvale yansıtan ressamlarla kısa söyleşiler de yapabilecek.

Ressamların fırçasından çıkacak koleksiyon, 19 Ocak’ta 75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılacak sergide Adanalıların izlenimine sunulacak.

Sergi, 30 Ocak'a kadar açık kalacak.

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