Başbakan Danışmanı Özçeri:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Başbakan Danışmanı Metin Özçeri, "Romanlar, eğitimin insan hayatına getirdiği statünün daha farkına varamadı. Aileleri bilinçlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Eylem planımızda en önemli ayağı eğitim ve istihdam oluşturuyor." dedi.

Özçeri, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Romanlarla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaları değerlendiren Özçeri, "Romanlar bu ülke için kanını ve canını verdi. 3 bin Roman vatandaşı Çanakkale'de şehit oldu. Romanlar Türk milletinin bir ferdidir. Atatürk, çevre illere seyahat ederken Romanları çadırlarında ziyaret edermiş." ifadesini kullandı.

Romanların devletine ve milletine her zaman bağlılık gösterdiğini, hiçbir ideolojiyi içinde barındırmadığını vurgulayan Özçeri, şöyle devam etti:

"Nüfusun artmasıyla köylerden kentlere göç eden Romanlar, mesleklerini kaybetti. Eğitim ayağında da başarılı olamadıkları için toplumda risk grupları oluşmaya başladı. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle sağlık sorunumuzu tamamen çözdük fakat içine kapalı kalması, kendini yetiştirememesi ve geleceğe hazırlanamaması sebebiyle Romanlar hala birçok sıkıntıyla yüz yüze. 1934 yılında, o zamanki konjonktüre göre İskan Kanunu'na 'Çingeneler, casuslar, mülteciler Türkiye topraklarında barındırılamaz, sınır dışı edilir' diye bir madde konulmuş. Bu yasa Romanların ön plana çıkmasını hep engellemiş. Birçok Roman akademisyen, sanatkar, bilim adamının kendilerini gizleyerek başka toplumlar içerisinde kendini kaybettiğini biliyorum. 2006 yılında bu maddeyi mevzuattan çıkardık. Ansiklopedilerde, kitaplarda aşağılayıcı ifadeleri temizledik."

Özçeri, AK Parti'nin 2009 yılında Romanlara yönelik açılım politikası geliştirdiğini anımsatarak, bu konuda önemli mesafe katedildiğini dile getirdi.

Bu çalışmalar öncesinde devletin Romanlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade eden Özçeri, şunları kaydetti:

"Bu bilgi Osmanlı'da vardı ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yoktu. Dolayısıyla biz bu aklı oluşturduk. Artık devlet Roman toplumu için neler yapılabileceğini biliyor. Roman toplumu kendini ifade edemiyor, sorunlarını anlatamıyor, çözüm üretemiyordu. Geçen yıl 27 Nisan'da Stratejik Eylem Planımızı hazırladık. Bunun içerisinde 5 bakanlığımız var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekretaryasını yapıyor. Üniversite ve akademisyen grupları bu çalışmanın içine dahil ettik. Bu çalışmalarda en önemli konu eğitim. Romanlar eğitimin insan hayatına getirdiği statünün daha farkına varamadı. Aileleri bilinçlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Eylem planımızın en önemli ayağını eğitim ve istihdam oluşturuyor."

Vali Şahin de son 15 yılda kalkınma yönünden önemli adımlar atıldığını, bu büyümenin ve istikrarın toplumun her kesimine yansıtıldığını söyledi.

Ziyarete, kentteki Roman sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.



