"Demokrasi Marşı"nı duyunca ücret istemedi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrik tamircisi Fatih Çoban, tesisat bakım ve onarımı için çağrıldığı okulda, teneffüs zili melodisi olarak 15 Temmuz Demokrasi Marşı çalındığını duyunca yaptığı iş karşılığı ücret talep etmedi.

Marmaris Sıtkı Zaralı Ortaokuluna elektrik tesisatı bakım onarım ve tadilatı için çağrılan 37 yaşındaki Fatih Çoban, okula girdiği sırada teneffüs zili olarak 15 Temmuz Demokrasi Marşı yankılandı. Duygulanan Çoban, yaptığı iş için okul idarecilerinden ücret talep etmedi.

Çoban, AA muhabirine, marştan çok etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk girişte 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nı duydum. Az ilerleyip Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nı da görünce çok duygulandım. Her vatan evladı gibi benim de içimden değişik duygular geçti. Çok etkilendim. Okula elektrik işlerini yapmak için gelmiştim. 'Ben de bu ülke için ne yapabilirim' diye düşündüm. En azından okulda yaptığım işler için ücret talep etmemeye karar verdim. Ülkemiz için kurşun yemiş, şehit olmuş Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler varken bizim yaptığımız çok küçük bir şey. Benim yaptığım o kahramanların yanında ne ki."

- "Bu ülkede Fatih'ler çok"

Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da Çoban'ın davranışını duyunca onu görmek için yağmurlu havaya rağmen okula gittiğini kaydetti.

Aldoğan, "Bu ülkede Fatih'ler çok. Bizim de istediğimiz, yetiştirmeye çalıştığımız gençlik böyle. İlçemizde 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nı bütün okullarda teneffüs zili olarak çalıyoruz. Biz 15 Temmuz ruhunu hep yaşatmak istiyoruz. Fatih kardeşimiz de bunu duyunca çok duygulanmış, 'Bu ülke için ben ne yaparım' diye düşünmüş, ücret almamış." diye konuştu.