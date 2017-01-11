11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TİKA'dan Cibuti'de bir liseye bilgisayar laboratuvarı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:52

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cibuti'de bir devlet lisesine bilgisayar laboratuvarı kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cibuti'nin en büyük devlet liselerinden biri olan Lise Deta'ya TİKA'nın desteğiyle tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Yaklaşık 3 bin 200 öğrencinin eğitim aldığı, 135 öğretmenin görev yaptığı lisede gerçekleştirilen proje, düzenlenen törenle okul yönetimine teslim edildi.

Törene Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Lise Deta Müdürü Abdül Reşid Musa Iyehi, TİKA Cibuti Koordinatörü Mikail Taşdemir ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Altınok, törende yaptığı konuşmada, Türk ve Cibuti halkları arasında uzun zamandır dostluk ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayarak, Cibuti TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nin kısa bir süre önce açılmasına rağmen birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Altınok, kurulan teknoloji sınıfının öğrencilerin çağın gerektirdiği şekilde eğitim almaları için modern imkanlar sağlayacağını belirterek, hizmetlerinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye'de terörizme karşı verilen mücadeleye desteğinden ötürü Cibuti hükümetine ve halkına teşekkür etti.

TİKA Cibuti Koordinatörü Taşdemir de teknoloji sınıfının çocukların geleceğine bir yatırım olduğuna işaret ederek, projenin lise öğrencilerinin modern, temiz, iklim şartlarına uygun ve tam donanımlı bir sınıfta eğitim görmeleri için Türk halkı ve devletinin desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tören, kurdele kesimiyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yıldırım’ın Irak ziyareti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN IRAK ZİYARETİ
Ronaldo teknik direktörlüğü düşünmüyor
YEREL

RONALDO TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNMÜYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Hava şartları Başkent trafiğini zora soktu
YEREL

HAVA ŞARTLARI BAŞKENT TRAFİĞİNİ ZORA SOKTU
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
Başdenetçisi Malkoç:
YEREL

BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ:
Gölbaşı Belediyesinden kuşlara yaşam alanı
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİNDEN KUŞLARA YAŞAM ALANI
Engelli vatandaşlardan Başkan Duruay'a ziyaret
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN BAŞKAN DURUAY'A ZİYARET
Güney Kore'deki Choi skandalı
YEREL

GÜNEY KORE'DEKİ CHOİ SKANDALI
İstanbul için yağış uyarısı
YEREL

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
'Mor Bayraklı Çankaya' hizmete başladı
YEREL

'MOR BAYRAKLI ÇANKAYA' HİZMETE BAŞLADI
Sağlık Bakanlığında 6 bin 315 kişi memuriyetten çıkarıldı
YEREL

SAĞLIK BAKANLIĞINDA 6 BİN 315 KİŞİ MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor
YEREL

MYANMAR'DA BİNLERCE KİŞİ HAVA SALDIRILARINDAN KAÇIYOR
Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
KPSS'deki usulsüzlük operasyonu
YEREL

KPSS'DEKİ USULSÜZLÜK OPERASYONU
Terör saldırılarında yaralanan 71 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL

TERÖR SALDIRILARINDA YARALANAN 71 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Milli Savunma Bakanı Işık: &quot;Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir.&quot;
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: "MUSUL YAKINLARINDA, BAŞİKA'DA, GEDU ÜS BÖLGESİNDE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ GİBİ BİR KEYFİYET DEĞİLDİR, BİR ZORUNLULUKTUR. BÖLGEDEN DEAŞ'IN TEMİZLENMESİ, SÖKÜLÜP ATILMASI, MUSUL'UN TEKRAR GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GELMESİ IRAK'IN GÜVENLİĞİ KADAR TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ AÇIŞINDAN DA ÖNEMLİDİR."
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI