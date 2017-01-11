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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cibuti'de bir devlet lisesine bilgisayar laboratuvarı kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cibuti'nin en büyük devlet liselerinden biri olan Lise Deta'ya TİKA'nın desteğiyle tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Yaklaşık 3 bin 200 öğrencinin eğitim aldığı, 135 öğretmenin görev yaptığı lisede gerçekleştirilen proje, düzenlenen törenle okul yönetimine teslim edildi.

Törene Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Lise Deta Müdürü Abdül Reşid Musa Iyehi, TİKA Cibuti Koordinatörü Mikail Taşdemir ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Altınok, törende yaptığı konuşmada, Türk ve Cibuti halkları arasında uzun zamandır dostluk ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayarak, Cibuti TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nin kısa bir süre önce açılmasına rağmen birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Altınok, kurulan teknoloji sınıfının öğrencilerin çağın gerektirdiği şekilde eğitim almaları için modern imkanlar sağlayacağını belirterek, hizmetlerinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye'de terörizme karşı verilen mücadeleye desteğinden ötürü Cibuti hükümetine ve halkına teşekkür etti.

TİKA Cibuti Koordinatörü Taşdemir de teknoloji sınıfının çocukların geleceğine bir yatırım olduğuna işaret ederek, projenin lise öğrencilerinin modern, temiz, iklim şartlarına uygun ve tam donanımlı bir sınıfta eğitim görmeleri için Türk halkı ve devletinin desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tören, kurdele kesimiyle sona erdi.