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ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bundan sonra birinci yapacağımız şey şu; kararları uygulamayan kurumları kamuoyuna ifşa etmek. Bu basit gibi görünebilir ama önemli bir güçtür." dedi.

Malkoç, Grand Ankara Otel'de düzenlenen toplantıda gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya kamu denetçileri de katıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren ve soruları yanıtlayan Malkoç, idarenin eylemleri, işlemleri, tutum ve davranışlarını denetleyen kuruma başvuruda herhangi bir ücret alınmadığını ifade etti.



Başvurular üzerine tavsiye kararları verdiklerinin altını çizen Malkoç, geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumuna 5 binin üzerinde başvuru yapıldığını dile getirdi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri nitelikteki faaliyetlerinin görev alanlarının dışında olduğunu anımsattı.

Anayasa değişikliği teklifinin, hükümet sisteminin yenilenmesini kapsadığını belirten Malkoç, bunun gerçekleşmesi halinde kurumlarının ve yapacakları denetimin öneminin daha da artacağına inandığını vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, hak arama kültürünü yaygınlaştırmayı, idarenin hizmet kalitesindeki standardı yükseltmeyi, kamuda görev yapanlara yol göstermeyi hedeflediğini aktaran Malkoç, insan haklarına saygının geliştirilmesini, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün daha da yerleştirilmesini, şeffaflığın yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Yaptıkları kamuoyu araştırmasında kurumlarının tam olarak tanınmadığının belirlendiğini dile getiren Malkoç, toplumun yüzde 75'inin kurumu tanımadığının tespit edildiğini, bu eksikliği gidermek için çalışacaklarını belirtti.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, sloganlarının "Başın düşünce dara, ombudsmanı ara." olduğunu ifade etti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerle ilgili bir başvuru olup olmadığının sorulması üzerine Malkoç, KHK'ların yasama faaliyeti kapsamında yer aldığını ve bunun da görev alanları içerisinde bulunmadığını aktardı. Malkoç, kurumların idari tasarruf kapsamında yaptığı işlemlerle ilgili müracaatları ise değerlendireceklerini kaydetti.

- "Kararları uymayanları ifşa edeceğiz"



Tavsiye niteliğindeki kararların uygulanabilirliğinin artırılması için yapılması planlanan çalışmaların sorulması üzerine Malkoç, bazı ülkelerde tavsiye kararlarının tereddütsüz uygulandığını bildirdi.

Malkoç, şöyle devam etti:

"Bundan sonra birinci yapacağımız şey şu; kararları uygulamayan kurumları kamuoyuna ifşa etmek. Bu basit gibi görünebilir ama önemli bir güçtür. Teşbihte hata olmaz, bir ara vergi dairelerince 'vergi yüzsüzleri' listesi yayınlanıyordu. Biz hukuka uygun, adil, hakkaniyete uygun kararlar verdikten sonra bu kararları uygulamayan kurumlarla ilgili bir bakıma bürokratik oligarşiyle mücadelemiz devam eder. Yeter ki kararlarımız hukuka, hakkaniyete uygun olsun. Bunu yapacağız."

Kararlara uyanları da ödüllendirme adına çalışmalar yapacaklarını dile getiren Malkoç, TBMM yönetimi ile görüşeceklerini, kararlara uymayan kamu görevlilerinin Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonuna çağrılmasını isteyeceklerini söyledi. Malkoç, görevlilerin kararları niye uygulamadıklarının denetim ve sorgulamasının yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bir soru üzerine Malkoç, kurumlarına en çok kamu personel rejimi alanıyla ilgili şikayetler geldiğini söyledi.

- "Karar yazımını 10 gün ile sınırladık"

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan müracaatların 6 ay ila 8 ayda karara bağlandığını hatırlatan Malkoç, "Yeni bir çalışma düzeni kurduk. Ön inceleme denilen bir mekanizma vardı. Onun fonksiyonlarını değiştirdik. Orada önceden müracaatlar ortalama bir ay içerisinde ilgili denetçilere intikal ediyordu. Biz bunu 5 günle sınırladık. Denetçilerin fonksiyonlarını daha da artırdık. Daha önce 20 gün civarında olan karar yazımını 10 gün ile sınırladık." ifadelerini kullandı.

Şeref Malkoç, yapılan müracaatları 6 ayı geçmemek üzere sonuçlandırmayı hedeflediklerine işaret etti.



İlginç başvurularla da karşılaştıklarını dile getiren Malkoç, televizyonlarda yayımlanan evlendirme programına katılan ancak evlenemeyen bir vatandaşın, kendilerine başvurarak ulaşım, konaklama gibi masrafları geri istediğini söyledi.

Kurumlarına başvuruda zamanaşımının uygulanıp uygulanmadığı sorusu üzerine Malkoç, idareye yaptığı müracaata ilişkin cevabın ulaşmasının ardından kişinin 6 ay içerisinde kurumlarına başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

İdarenin 60 gün içinde cevap vermemesi halinde vatandaşların yine 6 ay içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunabileceğini aktaran Malkoç, acil ve önemli konularda ise idareye müracaat aramadan olayı inceleyebildiklerini belirtti.



Türkiye'de kurum eksikliğinin bulunmadığını ifade eden Malkoç, kurumların fonksiyonun artırılması noktasında ise herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.



Geçen sene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvurunun reddedildiğinin hatırlatılması üzerine Malkoç, Cumhurbaşkanının hangi konularda denetlenebileceğinin yasada yazdığını, bu konuda verilen kararın doğru olduğunu belirtti.

